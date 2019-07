Mit einem 3:3 (0:2)-Unentschieden gegen den SV Langenhorst-Welbergen, A-Ligist aus dem Kreis Steinfurt, sind die Kreisliga A-Fußballer von GS Hohenholte am späten Freitagabend in das eigene Turnier um den Volksbank-Baumberge-Cup gestartet. Im zweiten Spiel der Gruppe A hatte zuvor der GSH-Ligakonkurrent BSV Roxel II einen ungefährdeten 5:2-Erfolg gegen den SV Mauritz aus der Parallelstaffel gefeiert.

„Soll ich zu diesem Spiel wirklich etwas sagen?“ Hohenholtes Trainer Ralf Zenker verließ sichtlich angespannt den ausgezeichnet zu bespielenden Rasenplatz auf der Teltheide-Sportanlage. „Über die Mentalität haben die Jungs zumindest noch das Unentschieden erreicht, denn bis zur Pause waren wir dem Gegner spielerisch komplett unterlegen.“

Marcel Wenning per Freistoß (30.) und Christian Holtmann (35.) brachten die erstmals bei der Turnierwoche startenden Gäste zur Pause mit 2:0 in Führung. Als nur 120 Sekunden nach dem Wiederanpfiff erneut Wenning den dritten Lan­genhorster Treffer erzielte, deutete sich ein Debakel für die Platzherren an. Doch weit gefehlt, denn durch einen Doppelschlag von Tobias Herkentrup (53.) und Fabio Weber mit einem Schuss aus 40 Metern (56.) kämpften sich die Gelb-Schwarzen in die Begegnung zurück. Lutz Marquardt sorgte eine Viertelstunde vor dem Ende mit seinem Tor für den 3:3-Endstand.

„So können wir auf Dauer nicht Fußball spielen“, fand Hohenholtes Coach trotz der erfolgreichen Aufholjagd deutliche Worte. „Wir haben im ersten Abschnitt nur reagiert. Das war eine Katastrophe.“ Als die Gäste nach dem Wiederanpfiff deutlich abbauten, kamen die Gelb-Schwarzen immer stärker auf und hätten in der Nachspielzeit durch Lutz Marquardt die Partie sogar noch gewinnen können. „Es wird der Mannschaft mit dieser Einstellung nicht immer gelingen, einen 0:3-Rückstand aufzuholen. Das muss den Jungs bewusst sein“, so Zenker.