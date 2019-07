Nach der 0:1-Niederlage am vergangenen Samstag gegen GW Nottuln II unterlagen die Schützlinge von Spielertrainer Jens Könemann und Coach Thorsten Wietholt dem 1. FC Nordwalde , A-Ligist aus dem Kreis Steinfurt, mit 1:2 (1:1).

„Das Ergebnis geht in Ordnung, denn im Gegensatz zur Nottuln-Partie konnten wir uns diesmal nicht viele Möglichkeiten herausarbeiten“, bilanzierte Könemann unmittelbar nach dem Schlusspfiff.

Die Habichte traten erstmals im 3-5-2-System an und hatten mit der Umstellung in den ersten 20 Minuten einige Probleme. „Anschließend fanden wir aber besser in die Partie“, beobachtete der spielende Coach. Die Folge: Nach einer halben Stunde verwandelte Rückkehrer Chris Abstiens einen Strafstoß sicher zur 1:0-Führung. Vorausgegangen war ein, so wollte es Schiedsrichter Andreas Schlüter (Altenberge) gesehen haben, Foul an Philipp Rossmann .

Nur 120 Sekunden später schlug Nordwalde zurück. Simon Markfort markierte mit einem gekonnten Heber zum 1:1-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel hatte der Steinfurter A-Ligist deutliche Feldvorteile und traf in der 50. Minute nur das Außennetz. Besser machte es in der 67. Minute Michael Dömer, der per Kopf erfolgreich war. Nur acht Minuten später traf Nordwalde den Pfosten.

Auf der anderen Seite verfehlten die Abschlüsse von Philipp Rossmann und Tobias Harke das Ziel. Eine Minute vor dem Ende ahndete der Unparteiische ein Foul an Marcel Flamma nicht mit dem fälligen Elfmeterpfiff für Havixbeck. So blieb es bei der knappen Havixbecker Niederlage.