„Ich bin heute richtig gut zufrieden, denn wir haben uns den Sieg zunächst erarbeitet und dann erspielt. Wenn unsere Chancenverwertung besser gewesen wäre, hätten wir noch deutlicher gewonnen“, erklärte nach dem Abpfiff GSH-Trainer Ralf Zenker , der keine klare Chance der Mauritzer gesehen hatte.

In der ersten Halbzeit agierte der Gastgeber abwartend, denn ein Punkt hätte schon zum Erreichen des Halbfinales gereicht. Mauritz wiederum war zwar bemüht nach vorne zu spielen, im letzten Drittel fehlte es indes an der nötigen Genauigkeit. Richtig gefährlich wurde es in den ersten 45 Minuten in keinem Sechzehner.

Das änderte sich nach dem Wiederanpfiff. Nun agierten die Gelb-Schwarzen zielstrebiger und wurden dafür belohnt. In der 50. Minute leitete Frederik Luke einen guten Angriff ein. Er passte auf Ferdinand Vogelsang, der den Ball zu Marvin Niehoff spielte. Dieser zeigte seine Qualitäten im Abschluss und traf zur Führung. In der Folge hätten Leon Marquardt und Niehoff das Ergebnis schnell auf 2:0 ausbauen können, doch ließen sie die guten Einschussmöglichkeiten ungenutzt.

So dauerte es bis zur 77. Minute, ehe Stephan Waltring auf 2:0 stellte. Die klasse Vorarbeit hatte auf dem Flügel Lutz Marquardt geleistet. Doch die Hohenholter waren noch nicht satt: Drei Minuten vor dem Abpfiff schraubte Leon Marquardt das Ergebnis auf 3:0.

Mit zwei Siegen und einem Unentschieden zieht der Turnierausrichter damit in die Finalrunde ein. Auf wen die Zenker-Schützlinge im Halbfinale treffen werden, entscheidet sich am Donnerstag in den abschließenden Partien der Gruppe B.