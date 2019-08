Im ersten Testspiel bei Borussia Darup gelang den Kreisliga-Damen von SW Havixbeck ein 3:2-Sieg. Zur Pause hatte es noch 2:2 gestanden.

„Wir hatten einige Spielerinnen dabei, die erstmals zu elft gespielt haben. Drei waren zudem Frühseniorinnen“, berichtete Trainer Manfred Thoms.

Nach dem Wechsel von Kapitän Lea Heitkamp zu BW Aasee und den Abgängen von Blinera Haliti (nach Warendorf gezogen), Erlinda Haliti und Leonie Oberbeck (beide Pause) müssen die Schwarz-Weißen eine neue Mannschaft formen.

Das Team machte es in Darup ordentlich. Nach der frühen Führung der Gastgeberinnen (10.), glich Bea Wallmeyer in der 19. Minute aus. Nach 35 Minuten gingen die Borussen erneut in Front. 60 Sekunden vor dem Pausenpfiff gelang Jana Huysmann jedoch der Ausgleich. Die exzellente Vorarbeit hatte die stark aufspielende Rieke Wilmer geleistet.

Nach 65 Minuten war es schließlich Hannah Rex, Neuzugang vom TuS Altenberge, die mit ihrem ersten Treffer für die Habichte für die Entscheidung sorgte.

Am Sonntag wollen die Havixbeckerinnen schon ihr zweites Testspiel bestreiten. Um 11 Uhr geht es zur TSG Dülmen.