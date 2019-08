Die Generalprobe für den Auftakt in der Meisterschaft am kommenden Sonntag bei Wacker Mecklenbeck ist den A-Liga-Fußballern von Schwarz-Weiß Havixbeck gelungen: In einem auf gutem Niveau stehenden Testspiel besiegten die Schwarz-Weißen auf heimischem Rasenplatz die DJK SV Mauritz 1906 mit 1:0 (0:0).

In der ersten Halbzeit entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. „Für ein Testspiel war das intensiv“, freute sich SWH-Trainer Thorsten Wietholt , dass der Gegner den Habichten alles abverlangte.

Der Gastgeber hatte durch Julius Mersmann die ersten beiden Chancen: In der 19. Minute zielte er jedoch knapp vorbei, in der 25. Minute scheiterte er an der Latte. Doch auch der engagierte Gast hatte Pech, als Sascha Frye mit einem Schuss nur die Latte traf (31.). Vier Minuten später verfehlte ein Schuss von SWH-Stürmer Philipp Rossmann das Ziel nur knapp.

Nach der Pause machte es Rossmann dann aber besser und brachte seine Farben in Minute 54 mit 1:0 in Front. In der Folge nutzten Chris Bauerbach und Jonas Hehn zwei Großchancen nicht, ehe der Mauritzer Peter Stöpel auch noch einmal die Härte des Aluminiums testete (62.).

„Ich fand, dass wir kräftemäßig unserem Gegner überlegen waren. Wir haben es jedoch versäumt, frühzeitig das zweite Tor nachzulegen. Unterm Strich war es ein sehr guter Test, in dem wir allen Jungs Spielanteile gaben“, berichtete Thorsten Wietholt.