Ein Spiel gegen ein Team, das man nicht alle Tage zu Gast hat, bestreitet GS Hohenholte am Mittwoch (28. August): Um 19.30 Uhr empfängt der heimische A-Ligist in der zweiten Runde des Kreispokals den Westfalenligisten TuS Hiltrup .

Diese Begegnung wäre ohnehin eine Partie der Marke „David gegen Goliath“. Nach dem ersten Spieltag in der Kreisliga A am vergangenen Sonntag trifft diese Einordnung aber noch deutlich mehr zu. Bei der 1:3-Heimpleite gegen Fortuna Schapdetten enttäuschten die Gastgeber nämlich auf der ganzen Linie und ließen über weite Strecken A-Liga-Tauglichkeit vermissen.

Ganz anders stellt sich die Situation beim TuS dar. Nach drei Spieltagen in der Westfalenliga sind die Hiltruper nicht nur im Rhythmus, sondern auch mit sieben Punkten alleiniger Tabellenführer. In der ersten Pokalrunde setzte sich das Team von Trainer Christian Hebbeler mühelos mit 8:0 beim A-Ligisten SC DJK Everswinkel durch. Hohenholte wiederum überzeugte in Runde eins beim knappen 1:0-Sieg über den B-Ligisten SC Capelle nicht.

Was also tun? Hohenholtes Trainer Ralf Zenker ist Realist: „Wir sind natürlich krasser Außenseiter. Selbst wenn wir gegen Schapdetten gewonnen hätten, wäre die Ausgangslage keine andere. Hiltrup ist richtig gut drauf, wir noch nicht.“ Allerdings, betont der GSH-Coach, wolle er das Spiel nicht einfach abschenken: „Wir müssen uns erreichbare Ziele setzen. Eines wäre zum Beispiel, mit einer guten Defensivleistung aufzuwarten und sich vorzunehmen, in einer Halbzeit vielleicht nur drei Gegentreffer zu kassieren.“ Oberstes Ziel sei jedoch, dass sich im Pokalspiel niemand verletzt. „Am Sonntag geht es schon zum TuS Altenberge II. Die Meisterschaft ist für uns natürlich wichtiger.“

Weiterhin fehlen werden Joel und Lionel Oberbeck (beide Urlaub), Mario Gerighausen ist angeschlagen. Dafür kehrt Innenverteidiger Thimo Fohrmann in den Kader zurück.