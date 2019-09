Thorsten Wietholt fühlt sich in diesen Tagen an die amerikanische Filmkomödie „Und täglich grüßt das Murmeltier“ erinnert. Am Sonntag verlor das Team des Trainers von SW Havixbeck in der Meisterschaft gegen Davaria Davensberg mit 1:4. Am Donnerstag (5. September) um 20 Uhr heißt der Gegner im Zweitrundenspiel des Kreispokals im Flothfeld-Sportzentrum erneut Davensberg. Doch dieses Mal wollen die Schwarz-Weißen die Zeitschleife durchbrechen und als Sieger den Platz verlassen.

„Das Ergebnis am Sonntag war deutlich, das Spiel über weite Strecken aber nicht. Wir haben nur wieder nicht das Tor getroffen“, berichtet der Übungsleiter der Habichte. Auf eine Revanche um jeden Preis sinnen die SWH-Kicker allerdings nicht. „Am nächsten Sonntag wartet auf uns ja schon wieder das Derby in Hohenholte. Daher werden wir durchwechseln und auch jüngeren Spielern Einsatzzeiten geben. Sie sollen schließlich an die A-Liga herangeführt werden“, so Wietholt. Abschenken werde man die Partie aber keinesfalls: „Wir hatten am Dienstag 20 motivierte Spieler beim Training. Die wollen alle gegen Davensberg gewinnen, wobei ein Ausscheiden kein Beinbruch wäre.“

Ausfallen werden weiterhin die verletzten Akteure Johannes Nienhaus und Chris Abstiens. Angeschlagen sind Niklas Thoms und Julius Mersmann. Die Gäste werden mit einem noch größeren Kader als am Sonntag anreisen, denn mit Kapitän Jahja Raed und Mahmoud Mahmoud kehren zwei Spieler ins Team zurück. Der Sieger dieser Partie wird übrigens in der dritten Runde (15. - 24. Oktober) Landesliga-Spitzenreiter Werner SC empfangen.