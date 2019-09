Bevor für die Bezirksliga-Handballer von SW Havixbeck am 17. September um 20 Uhr in der Baumberge-Sporthalle gegen den 1. HC Ibbenbüren die Saison 2019/20 beginnt, steht zunächst die erste Runde im Kreispokal auf dem Programm. An gleicher Stelle empfangen die Schützlinge von Trainer Tom Langhoff am Sonntag (8. September) ab 17 Uhr den neuen Liga-Konkurrenten TuS Recke .

Das erste Pflichtspiel bildet den Abschluss eines Kurztrainingslagers, das am Samstag mit drei Einheiten beginnt und einen Tag später fortgesetzt wird. „Wir legen den Schwerpunkt auf Abwehr- und Angriffstaktik“, verrät Co-Trainer Jan-Philipp Schürmann. „Aber auch Übungen im Bereich Kraft und Ausdauer kommen am Sonnabend nicht zu kurz.“ Um zur Ibbenbüren-Partie topfit zu sein, wollen sich die Schwarz-Weißen im Pokal den letzten Feinschliff holen. „Es gilt, sich vernünftig zu präsentieren und natürlich auch in die nächste Runde einzuziehen.“ Die Gastgeber können auf den kompletten Kader zurückgreifen.

Bereits um 15 Uhr steht für die SWH-Frauen das Pokalspiel gegen Vorwärts Wettringen III auf dem Programm. „Der Gegner ist für uns ein Unbekannter“, sagt Havixbecks Trainer Bodo Dreger und verrät, „dass die Partie für mich den Charakter einer zusätzlichen Trainingseinheit besitzt“. Eine Woche später stehen sich beide Teams erneut in Havixbeck wieder gegenüber. Dann geht es um Punkte in der Kreisliga. Die Saison-Vorbereitung sei „etwas holprig verlaufen. Wir haben das Beste aus der Situation gemacht.“ Dreger legte den Schwerpunkt seiner Arbeit auf den Rückraum. „Die Mädels haben gut mitgezogen. Nur schade, dass die Halle zuletzt drei Wochen geschlossen war.“