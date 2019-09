Das Achtelfinale im DFB-Pokal des Kreises Münster findet ohne einen A-Ligisten aus den Baumbergen statt. Als vierte und damit letzte Mannschaft verabschiedete sich am Donnerstagabend auch SW Havixbeck aufgrund einer 1:2 (1:2)-Heimniederlage gegen den Klassenkonkurrenten Davaria Davensberg . Vier Tage zuvor hatten die Habichte an gleicher Stelle und gegen den identischen Gegner bereits um Punkte mit 1:4 verloren.

SWH-Trainer Thorsten Wietholt berichtete von einem hitzigen Pokalspiel, „in dem die Mannschaft nach der Pause viel Druck gemacht hat. Leider waren wir nicht effektiv genug.“ Die Generalprobe für das Nachbarschaftsderby am Sonntag (8. September) bei GS Hohenholte misslang somit.

Die Schwarz-Weißen erwischten einen denkbar schlechten Start und mussten bereits nach drei Minuten einem Rückstand nachlaufen. Dennis Kreuzberg traf für die Gäste. In der 35. Minute musste Havixbecks Schlussmann Jannik Deing ein zweites Mal hinter sich greifen. Diesmal war Anas Lotfi erfolgreich. Auf der anderen Seite vergab Marcel Flamma eine gute Chance. Einem Treffer von Flamma verweigerte Schiedsrichter Ingmar Grempels aufgrund einer angeblichen Abseitsstellung die Anerkennung. 60 Sekunden vor dem Seitenwechsel durfte der heimische Anhang dann aber doch jubeln. Johannes Francke war nach einem Zuspiel von Dennis Minnerop mit einem Schuss aus zwölf Metern erfolgreich.

Nach der Pause drängten die Wietholt-Schützlinge mit aller Macht auf den Ausgleich. Ole Walterbos verfehlte mit zwei Kopfbällen nur knapp das Ziel. Auch Marcel Flamma besaß nicht das notwendige Quäntchen Glück im Abschluss. Zwei Minuten vor dem Ende übersah der Unparteiische ein, so der SWH-Coach, „klares Foulspiel“ an Dennis Minnerop im gegnerischen Strafraum. Der Elfmeterpfiff blieb deshalb aus.

Praktisch mit dem Schlusspfiff erhielt der Davare Masen Mahmoud nach einer Schiedsrichter-Beleidigung noch die Rote Karte. Der Spielertrainer der Gäste war mit dieser Entscheidung nicht einverstanden. Gegenüber den Westfälischen Nachrichten in Lüdinghausen erklärte er noch am Abend, dass er lediglich in Richtung des Havixbecker Anhangs in Jubelpose die Fäuste gehoben habe. Die Zuschauer, so der spielende Coach weiter, hätten die Blau-Weißen während der Partie mehrfach provoziert.

Das wollte Thorsten Wietholt auf WN-Anfrage so nicht stehen lassen: „Was der gegnerische Spielertrainer gesagt hat, ist Ansichtssache. Es war ein hitziges Spiel von beiden Mannschaften auf und neben dem Platz. Es war richtig viel los. Ob jemand etwas gerufen hat, kann ich nicht sagen. Ich habe jedenfalls nichts gehört.“