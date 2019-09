Endlich mal wieder ein Ortsderby zwischen Hohenholte und Havixbeck

Sonnenschein, ein Regenrisiko von gerade einmal zwölf Prozent und eine Temperatur von 16 Grad sollen am Sonntag (8. September) ab 15 Uhr für optimale Rahmenbedingungen eines keinesfalls alltäglichen Fußballspiels sorgen: Nach jahrelanger Pause treffen in der Kreisliga A wieder GS Hohenholte und SW Havixbeck aufeinander. Lediglich 4,2 Kilometer müssen die Schwarz-Weißen auf dem Weg zum zweiten Auswärtsspiel der Saison auf der Teltheide-Sportanlage zurücklegen. Beide Teams sind äußerst mäßig in die Saison 2019/20 gestartet und warten immer noch auf den ersten Punktgewinn. Das Torverhältnis mit 2:6 ist ebenfalls identisch.

Für Ralf Zenker ist es das erste Nachbarschaftsderby als GSH-Coach. „Ich hatte für das Training am Dienstag lediglich zwei Abmeldungen. Diese Zahl zeigt schon: Jeder will gegen Havixbeck spielen.“ Kapitän Frederik Fechner und Marvin Niehoff mussten jeweils aus beruflichen Gründen passen, stehen am Sonntag aber wieder im Kader. „Ich erwarte eine große Kulisse“, sagt Zenker. „Die Zuschauer werden sicherlich genauso heiß auf die Partie sein wie die Spieler.“

Nach den 1:3-Niederlagen gegen Fortuna Schapdetten sowie beim TuS Altenberge II wollen die Gelb-Schwarzen den Heimvorteil nutzen und den ersten Dreier einfahren. „Die Gegentreffer sind bislang zu einfach erzielt worden“, nennt Hohenholtes Übungsleiter einen Schwachpunkt. „Außerdem müssen wir unsere 100-prozentigen Chancen verwerten.“ Dies sei in den beiden ersten Begegnungen nicht gelungen. „Uns fehlen die Punkte gegen Schapdetten. Dann wäre alles im Lot.“

SWH-Coach Thorsten Wietholt stellt vor dem Lokalduell klar, „dass es auch in diesem Spiel nur um drei Punkte geht. Wir haben gerade einmal zwei Begegnungen absolviert. Deshalb besteht noch überhaupt kein Druck.“ Mit Chris Abstiens und Johannes Nienhaus fallen wie schon am Donnerstag im Kreispokalspiel gegen den Liga-Konkurrenten Davaria Davensberg unverändert zwei Akteure verletzungsbedingt aus. Dass der Aufsteiger die beiden Duelle gegen Wacker Mecklenbeck (1:2) sowie am vergangenen Sonntag gegen Davensberg (1:4) verlor, kommt für Wietholt nicht überraschend. „Wir hatten am Anfang sehr starke Gegner. Das wussten wir vorher.“ Die Leistungen in beiden Partien seien nicht enttäuschend gewesen. „Gute Torchancen waren da. Leider haben sich die Jungs nicht belohnt.“ Dies soll, so die einhellige Meinung bei den Habichten, am Sonntag in Hohenholte anders werden.