„Wir hätten sehr gerne gespielt, um den Jungs weitere Wettkampfpraxis zu geben“, berichtete Jan-Philipp Schürmann, Co-Trainer bei den Schwarz-Weißen. Untätig waren die Akteure des Landesliga-Absteigers aber dennoch nicht, denn insgesamt fünf Einheiten standen im Rahmen eines zweitägigen Kurz-Trainingslagers auf dem Programm.

Los ging es am Samstag um acht Uhr mit einem Ausdauerlauf. Übungen zu den Themen Kondition und Kraft folgten. Auch verschiedene taktische Übungen wurden von Coach Tom Langhoff vorgegeben. Der Sonntag stand ganz im Zeichen der Abwehrarbeit. Die 6:0- und 5:1-Formationen wurden einstudiert und vertieft. „Die Jungs hatten richtig Lust und waren mit viel Einsatz und Spaß bei der Sache“, berichtete Schürmann. „Auch die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut.“

Aufgrund der Absage des TuS Recke bemüht sich der Langhoff-Assistent nun, kurzfristig noch für Dienstag (10. September) oder Donnerstag (12. September) einen Testspielgegner zu bekommen. Schließlich starten die Habichte am 17. September mit dem Heimspiel gegen den 1. HC Ibbenbüren in die Saison.

Mit dabei sein wird dann auch Dominik Leufgen, der in der Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit einige Partien in der Havixbecker Reserve (Kreisliga) absolvierte. Der 34-Jährige kann bereits auf Erfahrungen in der 3. Liga bei der HSE Hamm zurückgreifen. Der in Hohenholte wohnhafte Linkshänder soll im rechten Rückraum zum Einsatz kommen und damit die Lücke schließen, die Max Beumer aufgrund seines Wechsels zum Oberligisten HSC Haltern/Sythen hinterlassen hat.