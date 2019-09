„Die Partie hätten wir genauso gut auch mit 12:4 für uns entscheiden können“, berichtete SWH-Coach Thorsten Wietholt.

Die Habichte hatten zunächst sowohl mit dem alten Kunstrasenplatz als auch mit dem frühen Stören des Gegners einige Probleme. „Ein 0:2-Rückstand wäre durchaus möglich gewesen“, verriet Wietholt. Mit dem Treffer von Spielertrainer Jens Könemann in der 24. Minute nach einer Flanke von Johannes Francke kehrte aber dann Ruhe sowie Sicherheit in das Spiel der Gäste ein. Chris Bauerbach (31.) und Jonas Hehn (36.) sorgten mit ihren Toren für einen beruhigenden 3:0-Vorsprung. Wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff verkürzte die Aasee-Reserve durch Maximilian Picht auf 1:3.

Dass die Gastgeber gerade im Defensivbereich einige Probleme besaßen, wurde im zweiten Spielabschnitt deutlich. Nach einem Eigentor der Blau-Weißen in der 55. Minute trugen sich noch Dennis Minnerop (64.) und Jakob Temme (81.) in die Havixbecker Torschützenliste ein. Für den zwischenzeitlichen Treffer zum 2:5 hatte Nick Steffen nach 67 Minuten gesorgt.

Am Sonntag (15. September) um 15 Uhr bestreiten die Habichte das erste Saisonspiel auf dem Naturrasenplatz im Flothfeld-Sportzentrum. Als Gast reist der Mitaufsteiger und Tabellenfünfte VfL Wolbeck II an. Die Kicker aus dem Stadtteil Münsters feierten am Donnerstag daheim ihren zweiten Saisonerfolg und behaupteten sich in einer torreichen Partie mit 6:5 gegen den SC Nienberge. In Reihen der Wietholt-Schützlinge stehen Jens Könemann, Tobias Harke (beide im Urlaub), Jonathan Klossok (krank), Jonas Hehn (Studium) und Philipp Rossmann (berufliche Gründe) nicht zur Verfügung. Ein Fragezeichen befindet sich noch hinter dem angeschlagenen Marcel Flamma.