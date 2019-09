Denn die Gastgeberinnen setzten sich mit 32:21 in Coesfeld durch und lieferten somit den deutlichsten Sieg am ersten Spieltag ab. „Für uns wird allerdings jedes Spiel schwer. Wir sind eher unten anzusiedeln und werden jedes Mal unser Leistungsoptimum abrufen müssen, wenn wir etwas reißen wollen. Da sind wir ganz realistisch“, meint SWH-Coach Bodo Dreger. Das dürfte auch gegen Stadtlohn so sein, auch wenn der SuS eines von zahlreichen Teams in der neu zusammengesetzten Liga ist, die Dreger nur vom Namen kennt. „Ich kann über den Gegner nichts sagen. Ich habe mir mit Nordwalde und Darup zwar schon zwei unbekannte Mannschaften angeschaut, aber das ist eben auch eine Frage der Zeit.“ Seine Devise für Samstag: „Fighten wie schon gegen Wettringen und schauen, was geht.“