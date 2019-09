Am Wochenende starteten die Reiter vom RV Havixbeck-Hohenholte beim Reitturnier in Sprakel. Dass sie mit einem Mannschaftssieg nach Hause kommen würden, damit hatten die Reiterinnen nicht gerechnet. Umso größer war die Freude bei den vier Amazonen Sophia Rösmann, Anna Riering sowie Pia und Hanna Deipenbrock , als sie am Samstagabend den Siegerpokal entgegennehmen durften.

Beim Dressurmannschaftswettbewerb am Sonntag gingen Ricarda Schulze Schleithoff, Hanna Deipenbrock, Celine Ortega und Mia Henrichmann an den Start und kamen auf den dritten Rang.

Zudem wurden in der Einzelwertung Ricarda Schulze Schleithoff Zweite und Hanna Deipenbrock und Sophia Rösmann Vierte. Celine Ortega gelang mit ihrem Pferd Bosten außerdem noch ein Sieg in einer Eignungsprüfung, das Paar bekam die Wertnote 7,4.