In der Familie von Davensbergs Co-Trainer Mike Raed gab es einen Todesfall. Die Schapdettener gingen sofort auf die Bitte der Davaren ein, die Partie später auszutragen. „Ich finde es toll, dass die Fortuna darauf so reagiert hat“, so Uwe Mörchen , stellvertretender Vorsitzender der Blau-Weißen.

Getauscht wurde das Heimrecht für die Partie am kommenden Dienstag, weil sonst das Rückspiel am 8. Dezember in Davensberg stattgefunden hätte. Und im Winter, so Mörchen, sei der Naturrasen des Waldstadions in der Regel nur schwer oder gar nicht bespielbar.