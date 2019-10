Alessia de Francesco sorgte nach torloser erster Hälfte für das 1:0 (60.) und am Ende mit dem 3:1 (85.) für die Entscheidung. Dazwischen hatte zunächst Johanna Koch zum Ausgleich für die Gäste ins eigene Tor getroffen (70.), ehe Lara Elpers die erneute Führung für die Nottulnerinnen herstellte (78.).

Am Sonntag erwartet GW Nottuln um 15 Uhr den SC Gremmendorf zum nächsten Spiel in der Meisterschaft. Dort sind die GWN-Frauen nach sechs Spielen zwar noch ungeschlagen und Tabellenführer, dass die beiden Remis aber gegen zwei Keller-Teams kassiert wurden, zeigt, dass es noch an Souveränität fehlt. Gremmendorf ist aktuell Achter mit sieben Punkten.