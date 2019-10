Nach dem Abpfiff des Heimspiels von GS Hohenholte gegen Wacker Mecklenbeck , das auf dem Kunstrasenplatz im Flothfeld-Sportzentrum ausgetragen wurde, wusste Ralf Zenker nicht so recht, ob er sich über das 2:2 (0:1) freuen oder ärgern sollte. „Wenn man als Zweitletzter gegen den Tabellenzweiten einen Punkt holt, kann man sich sicherlich freuen, denn das wird bestimmt nicht jeder schaffen. Auf der anderen Seite haben wir in der Anfangsphase der ersten Halbzeit viele gute Chancen nicht genutzt. Heute hätten wir Mecklenbeck schlagen können“, sagte der Hohenholter Trainer.

Im strömenden Havixbecker Regen hatte der Gast zwar von Beginn an den erwarteten größeren Ballbesitz, die besseren Einschussmöglichkeiten aber verzeichnete das Kellerkind. Tobias Nolte (3.), Frederik Luke (8.) und Tobias Herkentrup (16.) gelang es aber nicht, das Runde im Eckigen unterzubringen. Effektiver zeigte sich Sven Berghaus. In Minute 23 verwandelte Wackers Zehner aus 18 Metern einen Freistoß direkt. Zenker ärgerte sich über die vorangegangene Szene: „Wir hatten vorher besprochen, dass wir in Strafraumnähe nicht auf Ballgewinn aus sind, sondern den Gegner weghalten wollen. Und dann foulen wir in der gefährlichen Zone.“

Nach dem Seitenwechsel änderte Hohenholte seine Taktik. Nun attackierten die Gelb-Schwarzen Wacker früher. Das wurde belohnt: In der 58. Minute gelang Mario Boonk der Ausgleich. Keine 20 Minuten danach lag GSH aber erneut hinten, als Sven Berghaus mit einem Schuss aus 50 Metern den zu weit vor seinem Kasten stehenden Yannick Boonk abermals überwand. Doch Hohenholte zeigte Moral und glich sieben Minuten vor dem Abpfiff nach einer Flanke von Frederik Luke durch Marvin Niehoff aus. Dabei blieb es. „Über weite Strecken haben wir es gut gemacht, bei den Gegentoren haben wir allerdings Lehrgeld gezahlt“, so Zenker.