Nach 28 Jahren macht Benedikt Hövelmann Schluss

28 Jahre lang war er auf zahlreichen Turnierplätzen in der näheren und weiteren Umgebung zu Hause. Anfangs war ihm auch kein Weg zu weit. Sogar bis in die rund drei Stunden entfernten Städte Nordenham und Dillenburg ging es. „Damals war ich auch noch jung und gehörte zu einer ganze Fahrerclique“, berichtet Gespannfahrer Benedikt Hövelmann vom Reit- und Fahrverein Havixbeck-Hohenholte, der sich nach 28 erfolgreichen Jahren jetzt vom Fahrsport zurückzieht.

Drei Pferde hat der 60-Jährige in diesen 28 Jahren eingespannt: „Kleiner Freund“, „Olli let`s go“ und „Geronimo keep cool“. Gestartet ist der Berufskraftfahrer jeweils in der Klasse A für Einspänner Pferde. „Zwischendurch war ich auch mal mit Ponys unterwegs. Und wenn ein neues Pferd ausgebildet wurde, bin ich sogar zweispännig gestartet. Schließlich muss auch ein neues Fahrpferd in die Lehre gehen“, lacht Benedikt Hövelmann. Gerne erinnert er sich an den Anfang seiner Karriere mit dem Fahrpferd „Kleiner Freund“. Mit ihm sei er in Dillenburg gewesen, beim schwersten internationalen S-Turnier Deutschlands im Fahrsport. „Wir kamen dort sogar in die Wertung“, sagt er nicht ohne Stolz.

Anfangs fuhr Hövelmann mit einer ganzen Gruppe von Fahrern gemeinsam zu den Turnierplätzen. Dort blieben sie häufig auch über Nacht. Doch nach und nach bröckelte die Gemeinschaft. Seit zehn Jahren ist der Havixbecker im Kreis Coesfeld Einzelkämpfer unter den Einspänner-Fahrern mit Großpferd. Sein Aktionsradius beschränkt sich überwiegend auf die Turniere im Münsterland und Westfalen.

Auf „Kleiner Freund“ folgte „Olli let`s go“, der an der Seite seines Vorgängers die ersten Turniererfahrungen sammelte. „Kleiner Freund war ein richtiger Lehrmeister für Olli“, erinnert sich Hövelmann. „Der hatte keine Angst und ging immer volles Risiko.“

Auf „Olli let`s go“ folgte dann „Geronimo keep cool“, das Pferd, mit dem die Karriere Benedikt Hövelmanns nun zu Ende geht. Als ob er es geahnt hätte, lief der 17-jährige Wallach unter seinem Lenker zuletzt zu großer Form auf. Bei der Stever-Lippe-Ruhr Meisterschaft schon weit vorne, krönte das Paar die Saison mit dem Sieg in der Kombination beim Turnier in Olfen. Das Gespann siegte mit beachtlichen 7,2 Punkten in der Dressur, wurde Zweiter im Kegelfahren und kam nach der Geländefahrt als Vierter ins Ziel.

Überhaupt kann Hövelmann auf viele Erfolge zurückblicken. Besonders gerne erinnert er sich an die drei S-Platzierungen in Dressur, Kegelfahren und Kombination beim Turnier in Greven-Bockholt. Aber auch mit mindestens sechs Kreismeisterschaften kann Hövelmann aufwarten. Angesichts des dramatischen Rückgangs aktiver Fahrer verzichtete der Kreisreiterverband Coesfeld zuletzt auf ein eigenes Turnier und richtete seit 2012 mit den Kreisreiterverbänden Recklinghausen, Unna-Hamm und Dortmund die Stever-Lippe-Ruhr Meisterschaft aus. Auch hier war der Gespannfahrer aus den Baumbergen mit „Geronimo keep cool“ zweimal Sieger seiner Klasse.

Die Erfolge sind der Lohn harter Trainingsarbeit. Zuerst war das Trainingsgelände ganz nahe beim Hof Moormann, wo Hövelmann seine Pferde unterstellt. Dann aber wurden die Wege zum Training immer weiter. Zuletzt musste er mit Sack und Pack per Transporter zum Training nach Altenberge. „Drei Stunden waren da schnell weg“, berichtet Hövelmann. Aber nun ist Schluss. „Ich müsste mir ein neues Pferd anschaffen und es langsam an den Fahrsport heranführen. Das will ich mir nicht mehr antun“, verrät er. „Zudem bin ich gesundheitlich angeschlagen. Dazu kommt der immer stressiger werdende Job als Kraftfahrer, der mir kaum noch Zeit zum regelmäßigem Training lässt.“ Die gesamte Ausrüstung wird jetzt verkauft. Für „Geronimo keep cool“, seinen „Freund“, hat Hövelmann schon bestens gesorgt. „Mein Wallach verbringt seinen Lebensabend bei Freunden an der Nordseeküste.“

Langeweile wird Hövelmann in Zukunft aber nicht haben. „Ab sofort widme ich mich voll und ganz meinem zweitem Hobby, dem Motorradfahren“, lacht er.