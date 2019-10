Eine schwierige Phase macht in diesen Wochen A-Ligist GS Hohenholte durch. Dem Team gelang erst ein Sieg, sechs Mal gingen die Gelb-Schwarzen als Verlierer vom Feld. Die vier Unentschieden brachten die Truppe von Trainer Ralf Zenker in der Tabelle nicht weiter. Im vorgezogenen Meisterschaftsspiel am Donnerstag (31. Oktober) geht es bei der DJK GW Albersloh ab 20.30 Uhr daher um sehr viel, denn der Zweitletzte aus den Baumbergen gastiert beim Drittletzten.

Zenker hofft, dass seine Mannschaft in dieser Partie eine bessere Leistung zeigen wird als zuletzt in der zweiten Hälfte in Davensberg. Die GSH-Kicker gingen mit einer nicht unverdienten 1:0-Führung in die Kabine, um in den zweiten 45 Minuten komplett einzubrechen. „In Davensberg haben wir in der zweiten Halbzeit förmlich darauf gewartet, dass es klingelt. Wir haben viel zu tief hinten drin gestanden“, erinnert sich Zenker.

In Albersloh müsse seine Mannschaft nun den Kampf annehmen und eine große Laufbereitschaft zeigen. Das Spielerische stünde jetzt nicht im Vordergrund. „Jetzt sind ganz andere Tugenden gefragt.“ Zwar sind im Vergleich zur Vorwoche Tobias Nolte und Chris Fohrmann wieder dabei, dafür fallen dieses Mal Timo Fohrmann (privat verhindert) und Ferdinand Vogelsang (verletzt) aus. Das Kommen und Gehen nimmt bei Gelb-Schwarz einfach kein Ende.