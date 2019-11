Zwei Spitzenspiele gibt es an diesem Wochenende in der Kreisliga A 2 Münster: Neben der Partie des Tabellenzweiten Wacker Mecklenbeck gegen Primus SV Bösensell, steht auch die Begegnung zwischen dem Tabellendritten BSV Roxel II und dem Vierten SW Havixbeck auf dem Spielplan. „Ich denke, dass Bösensell und auch wir gewinnen werden“, gibt sich SWH-Trainer Thorsten Wietholt vor dem Auswärtsspiel optimistisch und grinst dabei schelmisch.

Die Ausgangslage ist klar: Sollte Roxel (28 Punkte) die Partie gewinnen, bildet der BSV mit dem SVB (37) und Wacker (30) weiter die Spitzengruppe. Im Falle einer Havixbecker (23) Niederlage, würde der Rückstand der Habichte auf die Top-3 gleichzeitig schon sehr groß werden.

„Wir treffen auf eine junge und spielstarke Mannschaft. Als Zweitvertretung kann unser Gegner zudem auf Hilfe aus dem Landesliga-Kader hoffen“, sagt der Havixbecker Coach, der seine Mannschaft aber keineswegs als chancenlos sieht: „Wir sind seit elf Spielen ungeschlagen. Außerdem ist unser Torverhältnis beinahe identisch, wobei Roxel fünf Punkte mehr auf dem Konto hat. Das zeigt, dass sie bisher effektiver als wir gespielt haben.“ Ein Erfolgsgarant ist dabei Gufäb Hatam. Der Stürmer, der über Westfalenliga-Erfahrung verfügt, knipste in dieser Saison schon zehn Mal für den BSV.

Fehlen werden den Havixbeckern in diesem Schlagerspiel Jonas Hehn (Studiengründe), Johannes Nienhaus (beruflich verhindert), Thorben Schäfer (privat verhindert), Jakob Temme, Niklas Thoms und Marcel Flamma (alle verletzt). Julius Mersmann ist angeschlagen. Ole Walterbos feiert nach seiner Verletzungspause eventuell wieder sein Comeback. Anstoß der Begegnung ist am Sonntag um 12.30 Uhr in Roxel.