Die auf dem vorletzten Tabellenplatz zu findenden Gelb-Schwarzen verloren das Nachholspiel beim Mitabstiegskonkurrenten SV Rinkerode mit 2:4 (1:3).

„Die Niederlage ist verdient. Wir haben nicht gut gespielt und einfache Gegentore kassiert“, berichtete Kapitän Frederik Fechner und fordert von seinen Teamkollegen, „die Partie so schnell wie möglich zu vergessen. Wir müssen den Mund abputzen und weitermachen.“

Die Gäste wurden auf dem Kunstrasenplatz kalt erwischt und kassierten bereits nach fünf Minuten durch Ali-Enes Aksu das 0:1. Nach einem unglücklichen Eigentor von Joel Oberbeck in der 21. Minute deutete sich die Niederlage bereits frühzeitig an.

Doch die GSH-Kicker kamen zurück. Nach einem Pass von Fechner sowie einer anschließenden Kopfballverlängerung durch Marvin Niehoff war Lutz Marquardt nach gut einer halben Stunde zum 1:2 zur Stelle. Die Freude über den Treffer währte jedoch nur zehn Minuten, denn Michael Vogel stellte noch vor der Pause den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her.

Als nur fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff Sulaxan Somaskantharajan das 4:1 erzielte, war die Partie entschieden. Erneut Marquardt betrieb in der 78. Minute mit seinem zweiten Treffer nur noch Ergebniskosmetik. „Wir waren in vielen Situationen nicht präsent genug in den Zweikämpfen und haben zu häufig nur reagiert, anstatt zu agieren“, bilanzierte Fechner.

Das letzte Spiel der Hinrunde findet am Sonntag um 14.30 Uhr beim Tabellensechsten SC Nienberge statt. „Wir müssen brennen und punkten“, stellt Hohenholtes Spielführer klar. Hinter dem Einsatz von Niehoff befindet sich noch ein Fragezeichen. Der Stürmer verletzte sich beim Aufwärmen in Rinkerode und spielte anschließend mit Schmerzen.