Aufgrund ihrer guten Leistungen in der vergangenen Saison nehmen Anna Schwanemeier, Mathilda Frieling, Greta Hemker und Justus Wehner am Fördertraining der Altersklasse (AK) U 14 teil.

Auch Henrik Laufer kommt in den Genuss des zusätzlichen Trainings. In der vergangenen Saison noch in der AK U 14 startend, gehört er ab der nächsten Saison der AK U 16 an. Henrik hat sich besonders in den Wurfdisziplinen hervorgetan – in der FLVW-Bestenliste rangiert er in seiner Altersklasse im Kugelstoßen und Speerwerfen jeweils an fünfter Stelle in Westfalen.

Aber auch die jüngeren Athletinnen und Athleten werden Gelegenheit erhalten, an zusätzlichen Trainingseinheiten der LG Brillux teilzunehmen. So wird es unter Federführung von GW Nottuln ein zusätzliches Angebot für Kinder der AK U 12 geben. Die verantwortlichen SWH-Trainer hoffen, dass diese Zusammenarbeit auch die Leichtathletik in Havixbeck weiter nach vorne bringen wird.

Wer neugierig auf das Trainingsangebot von Schwarz-Weiß Havixbeck ist, kann sich jederzeit an die Abteilungsleitung wenden.