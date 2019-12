Ein vorweihnachtliches Geschenk bereiteten die Bezirksliga-Handballer von SW Havixbeck ihrer treuen Fangemeinde und sich selbst: Durch den 35:28 (16:14)-Auswärtssieg gegen den TuS Recke und der gleichzeitigen, überraschend deutlichen 19:33-Niederlage des bisherigen Spitzenreiters SC Everswinkel bei Arminia Ochtrup haben die Schwarz-Weißen zwei Spieltage vor dem Ende der Hinrunde den Platz an der Sonne übernommen.

Mit 20:2 Punkten rangieren die Baumberge-Handballer an der Spitze. Mit jeweils 18:4 Zählern befinden sich Arminia Ochtrup, erster Havixbecker Gegner im neuen Jahr am 12. Januar, der 1. HC Ibbenbüren und SC Everswinkel in Lauerstellung.

Der fünfte Erfolg in Serie war für die Schützlinge von Trainer Tom Langhoff beim Vorletzten nicht wirklich gefährdet. „Wir waren die bessere Mannschaft. Ich hatte nie das Gefühl, dass wir die Partie verlieren könnten“, berichtete der Havixbecker Coach. Auch nicht, als die Gastgeber nach nur drei Minuten mit 3:0 in Führung lagen. „In den ersten zehn Minuten besaßen wir einige Schwierigkeiten und mussten uns zunächst daran gewöhnen, dass in Recke ohne Harz gespielt wird.“

Nach knapp fünf Minuten war der Rückstand aber egalisiert, und bis zur Pause erarbeitete sich der Landesliga-Absteiger einen Zwei-Tore-Vorsprung (16:14) heraus.

Die Führung wurde während des zweiten Abschnitts kontinuierlich ausgebaut. „Über 60 Minuten haben die Jungs konsequenter als der Gegner gespielt. Außerdem besaßen wir physische Vorteile“, so Langhoff. „Recke baute am Ende konditionell doch ziemlich ab.“ Das nutzten die Habichte konsequent aus. Joshua Schmidt war mit zwölf Treffern einmal mehr der erfolgreichste Havixbecker Werfer. Eine 100-prozentige Wurfquote besaß Christian Mühlenkamp mit neun Toren.

Die vierwöchige Weihnachtspause kommt Tom Langhoff trotz zuletzt 10:0 Punkten keinesfalls ungelegen. „Wir haben einige Spieler über 30 im Team, die müssen jetzt erst einmal wieder Kräfte sammeln.“ Außerdem sei es „sicherlich durchaus angenehm“, nicht gleich eine Woche später auf den Tabellenzweiten aus Ochtrup zu treffen. „Arminia hat durch den Everswinkel-Sieg sicherlich sehr viel Selbstvertrauen gewonnen. Jetzt können die sich erst einmal abkühlen.“

SWH-Tore: Schmidt (12), C. Mühlenkamp (9), Leufgen (7), Leusmann (4), Lepke (2), Wiesner (1)