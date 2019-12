Aufsteiger SW Havixbeck schlägt sich bisher glänzend

Die Platzierung nach der Hinrunde ist vielen Fußball-Trainern ziemlich egal – vor allem im Amateurbereich. „Dafür kann man sich nichts kaufen“, sagen die meisten. Wichtiger ist für die Übungsleiter die Zäsur zur Winterpause. Wie ist es bisher gelaufen? Welche Stellschrauben müssen in der Wintervorbereitung nachjustiert werden? Was geht noch in den verbleibenden Spielen bis zum Saisonende am 24. Mai? Heute zieht Thorsten Wietholt, Trainer von SW Havixbeck , ein Zwischenfazit.

Wenn Thorsten Wietholt einen Blick auf die Tabelle der Kreisliga A 2 Münster wirft, kann sich der Coach ein Lächeln nicht verkneifen. Und das nicht ohne Grund, denn der Aufsteiger sorgte in den bisherigen 17 Begegnungen für viele positive Schlagzeilen.

Mit stolzen 26 Punkten findet sich der Neuling auf dem vierten Platz wieder. „Mit so einem Ergebnis habe ich nie gerechnet. Wir wollten nicht unten mitspielen. Wenn mir jemand vor der Saison gesagt hätte, dass es so gut für uns laufen würde, hätte ich die Person für verrückt erklärt.“ Doch der Trainer drückt sogleich auf die Euphoriebremse, denn schließlich sind noch 13 Begegnungen auszutragen. Der Vorsprung zum Abstiegsplatz beträgt allerdings schon komfortable zwölf Zähler.

Der Liga-Start verlief holprig, denn die ersten Partien bei Wacker Mecklenbeck (1:2) und gegen Davaria Davensberg (1:4) wurden verloren. Anschließend kassierten die Wietholt-Schützlinge in elf Begegnungen nicht eine Niederlage. An das bislang so positive Abschneiden ändern auch die beiden Heimpleiten gegen BW Aasee II (3:4) und die SG Selm (1:2) zum Schluss nichts. „Wir haben einen kurzen Moment gebraucht, um uns an Dynamik, Robustheit und Taktik zu gewöhnen“, erinnert sich Wietholt und nennt die „mannschaftliche Geschlossenheit“ als großes Plus. „In jedem Spiel waren Möglichkeiten vorhanden, Punkte mitzunehmen. Das gilt auch für die verlorene Partie gegen Davensberg.“

Eigentlich möchte der Havixbecker Coach keinen Spieler gesondert hervorheben. Nach einem kurzen Moment des Nachdenkens fallen ihm doch zwei Namen ein: Julius Mersmann, mit acht Treffern erfolgreichster SWH-Torschütze, habe sich von der Persönlichkeit weiterentwickelt und sei zu einem Führungsspieler gereift. Die Positionen des Torhüters und Innenverteidigers musste das Eigengewächs nicht bekleiden – ansonsten kam Mersmann überall zum Zuge. „Julius ist sehr flexibel einsetzbar und deshalb extrem wichtig für uns.“

Aber auch Torhüter Felix Bußmann, der 16 Spiele über die gesamten 90 Minuten bestritt, habe sich zu einem „super Rückhalt entwickelt. Er hat einen riesengroßen Leistungssprung gemacht und sortiert seine Vorderleute super.“ Nicht von ungefähr komme es, dass Mersmann und Bußmann die Spieler mit der besten Trainingsbeteiligung seien.

Getreu dem Motto „Stillstand ist Rückschritt“ wollen sich die Habichte auf dem bislang Erreichten nicht ausruhen, sondern vielmehr weiterentwickeln. Das Saisonziel bleibt dabei unverändert. „Erst einmal gilt es, den Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen.“ Dieses Vorhaben soll ab dem 1. März und dem Spiel in Davensberg erfolgreich in die Tat umgesetzt werden.

Eine personelle Veränderung gibt es im Havixbecker Kader. Kai Niehaus, der bereits in Ennigerloh Bezirksliga-Luft schnupperte und zuletzt für die Drittvertretung von Borussia Münster in der Kreisliga C aktiv war, ist nach Havixbeck gezogen und ab sofort für die Flothfeld-Kicker spielberechtigt. Niehaus ist sowohl in der Abwehr als auch im Mittelfeld einsetzbar. „Kai hat zweimal mittrainiert und ist taktisch sehr gut ausgebildet. Er kann Fußball spielen“, merkte Thorsten Wietholt mit einem Augenzwinkern an. „An der Fitness fehlt es zwar noch, aber dafür kommt ja die am 25. Januar beginnende Vorbereitung.“

Ob Thorsten Wietholt gemeinsam mit Spielertrainer Jens Könemann auch in der Saison 2020/21 das Sagen bei den Schwarz-Weißen haben wird, ist aktuell noch nicht geklärt. „Wir machen uns keinen Stress und sehen das ganz entspannt.“ Traditionell im Januar werde es Gespräche mit Obmann Florian Böse geben.