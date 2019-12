Das erste Einzelturnier, den Wettbewerb der männlichen Jugend D, entschied Concordia Albachten für sich (8:0 Punkte). Zweiter wurde der TV Borken (6:2) vor dem TV Borghorst (4:4).

Im anschließenden Turnier der männlichen Jugend C verwies der SuS Oberaden (6:2) nur dank des besseren Torverhältnisses den MTG Horst Essen auf Rang zwei. Der BSV Roxel wurde Dritter (4:4).

Am Abend wurde dann noch das Turnier der männlichen Jugend A ausgetragen (Endergebnis stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest).

Das Dreikönigsturnier wird am Montag (30. Dezember) mit drei Jugendturnieren fortgesetzt. Der Tag in der Baumberge-Sporthalle startet mit dem Wettbewerb der weiblichen Jugend E (9.30 bis 17.30 Uhr). Neben Gastgeber SW Havixbeck nehmen auch der TB Burgsteinfurt, GW Nottuln, TV Borken und Concordia Albachten teil.

Von 13.30 bis 17.30 Uhr ermittelt die weibliche Jugend C ihren Turniersieger. Ein Team stellt die JSG Havixbeck/Roxel. Außerdem wollen sich die DHG Ammeloe/Ellewick, TB Burgsteinfurt, TuS Haren und Vorwärts Wettringen den Siegerpokal schnappen.

Zum Abschluss des Tages zeigt die weibliche Jugend A ihr Können (18 bis 22 Uhr). Das Teilnehmerfeld ist mit der JSG Havixbeck/Roxel, der SG Teuto Handball und dem TB Burgsteinfurt überschaubar.

An Silvester und am Neujahrstag ruht in der Baumberge-Sporthalle der Ball, ehe die Turnierserie am Donnerstag (2. Januar) fortgesetzt wird.