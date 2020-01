Zwei Teams der JSG Havixbeck/Roxel ziehen an einem Strang

Landauf, landab stimmen Trainerinnen und Trainer im Amateurbereich oft das gleiche Lied an: Es wird im Nachwuchsbereich immer schwieriger, engagierte Sportlerinnen und Sportler zu rekrutieren, die über einen längeren Zeitraum dabei bleiben. In der Altersklasse weibliche Jugend D macht die Jugendspielgemeinschaft (JSG) Havixbeck/Roxel in diesen Tagen allerdings ganz andere Erfahrungen. „Unsere Mädels sind sehr trainingsfleißig“, berichtet Rita Drewer , die die JSG 2 – überwiegend Jahrgang 2008 – trainiert. Und Benedikt Borgsmüller, Coach der Erstvertretung (Jahrgang 2007), fügt hinzu: „Auf unserer Liste stehen 30 Namen, 27 Spielerinnen davon sind aktiv.“

Auch beim 42. Dreikönigsturnier standen den beiden Übungsleitern am Donnerstag wieder viele Mädchen zur Verfügung. Die Trainer beschlossen im Vorfeld, die beiden Teams zu mischen. „Die Mädels sollen heute vor allem Spaß haben und Zeit miteinander verbringen“, begründete Rita Drewer die Entscheidung.

Dreikönigsturnier: Handballturnier der weiblichen D-Jugend in Havixbeck 1/22 Foto: Johannes Oetz

Foto: Johannes Oetz

Foto: Johannes Oetz

Foto: Johannes Oetz

Foto: Johannes Oetz

Foto: Johannes Oetz

Foto: Johannes Oetz

Foto: Johannes Oetz

Foto: Johannes Oetz

Foto: Johannes Oetz

Foto: Johannes Oetz

Foto: Johannes Oetz

Foto: Johannes Oetz

Foto: Johannes Oetz

Foto: Johannes Oetz

Foto: Johannes Oetz

Foto: Johannes Oetz

Foto: Johannes Oetz

Foto: Johannes Oetz

Foto: Johannes Oetz

Foto: Johannes Oetz

Foto: Johannes Oetz

Trotz dieser Maßnahme landeten die beiden JSG-Vertretungen weit vorne. Der TV Borken sicherte sich zwar mit 8:0 Punkten den Turniersieg, doch direkt dahinter landete die JSG 1 (6:2 Punkte) und JSG 2 (4:4). Vierter wurde der SuS Neuenkirchen (2:6) vor dem SV Alemannia Salzbergen (0:8). Das vereinsinterne Duell direkt zum Turnierauftakt entschied die Erstvertretung mit 7:4 für sich.

Die beiden JSG-Truppen treten in dieser Saison in der Kreisliga an. Während die Erste Tabellenführer ist, belegt die Zweite einen guten Mittelfeldplatz. „Wir haben einige Kreisauswahl-Spielerinnen. Drei aus dem Jahrgang 2007 und acht aus dem Jahrgang 2008 gehören zu dieser Mannschaft“, erzählte Benedikt Borgsmüller.

Im Training wird neben der Zonendeckung vor allem auch an den Grundlagen gearbeitet. „Wir machen immer wieder Übungen zum Passen und Fangen aus der Bewegung heraus. Und wir trainieren an einem ordentlichen Schlagwurf“, so Benedikt Borgsmüller.

Nach dem Turnier zog Rita Drewer ein positives Fazit: „Meine Mannschaft hat zwei Spiele gewonnen, die von Benedikt drei. Die mannschaftliche Geschlossenheit war klasse. Wir sind super zufrieden.“

► Das Dreikönigsturnier wird am heutigen Freitag (3. Januar) mit drei weiteren Wettbewerben fortgesetzt. Los geht es um 9.30 Uhr (Ende um 13 Uhr) mit dem Wettbewerb der männlichen Jugend E. Neben Gastgeber SW Havixbeck nehmen auch der TV Vreden 2, der TV Emsdetten 1 und 2 sowie der TuS Haren teil.

Ab 13.30 Uhr gehört die Platte dann den B-Juniorinnen. Die JSG Havixbeck/Roxel, Vorwärts Wettringen, TuS Haren und SG Sendenhorst bilden das Teilnehmerfeld. Das Ende ist für 17.30 Uhr vorgesehen.

Zum Abschluss des Tages freuen sich dann die Männer 2 auf ihre Spiele. Vier Teams gehen von 18.30 bis 22 Uhr an den Start. Neben Turnierausrichter SW Havixbeck 2 geben sich auch der TV Georgsmarienhütte, HSG Bockhorst/Dissen und PSV Recklinghausen 2 die Ehre.