Gleich zweimal durften die Bezirksliga-Handballer von SW Havixbeck am Sonntagabend in der Baumberge-Sporthalle jubeln. Zunächst setzten sich die Schützlinge von Trainer Tom Langhoff gegen den abstiegsgefährdeten TV Borghorst mit 39:24 (18:12) durch und feierten am 17. Spieltag den 14. Saisonsieg. Und nicht nur das: Durch den Erfolg und die gleichzeitige 29:31-Heimniederlage des SC DJK Everswinkel gegen Sparta Münster übernahmen die Schwarz-Weißen aufgrund des gewonnenen, direkten Vergleichs gegen die punktgleichen Arminen aus Ochtrup wieder die Tabellenführung.

Obwohl der Landesliga-Absteiger damit auch nach dem achten Heimspiel weiterhin vor eigenem Publikum ohne Punktverlust bleibt, hielt sich die Freude bei Langhoff in Grenzen. „Die Chancenverwertung war eine Katastrophe. Wir hatten heute die Möglichkeit, 50 Tore zu erzielen“, monierte der Trainer So sahen die Zuschauer eine bis zur 15. Minute und dem 9:9-Unentschieden ausgeglichene Partie. Erst anschließend setzten sich die Gastgeber durch drei Treffer hintereinander vorentscheidend ab und bauten den Vorsprung bis zum Seitenwechsel auf sechs Treffer aus. Nach der Pause ließ die Langhoff-Sieben nichts mehr anbrennen.

„Ich hatte in keiner Phase des Spiels die Sorge, dass wir verlieren würden“, gab der Havixbecker Übungsleiter nach dem Schlusspfiff zu. Im Angriff sei „flexibel und beweglich“ agiert worden. „Allerdings dürfen wir uns nicht 20 freie Fehlwürfe leisten. Teilweise hatte ich das Gefühl, dass die Jungs das Tor kaputt schießen wollten.“ Die 24 Gegentreffer auf der anderen Seite seien eigentlich ein „ganz guter Wert. Allerdings hätten wir noch weniger Tore bekommen müssen. Borghorst kam häufig viel zu einfach zum Abschluss.“

Karnevalspause

Nach der Karnevalspause reisen die Habichte am 29. Februar zum Auswärtsspiel gegen den Tabellensechsten Sparta Münster, den sich Tom Langhoff am Sonnabend in Everswinkel anschaute. „Das wird ein ganz anderes Kaliber.“ Um optimal vorbereitet zu sein, wird es keine Trainingspause geben. Schließlich soll auch nach dem 18. Spieltag den Platz an der Sonne eingenommen werden.

SWH-Tore:Wiesner (7), Leufgen (7), Schmidt (6), Bexten (6), Leusmann (3), Mühlenkamp (3), Lügering (2), Lepke (2), L. Albers (2), Steens (1).