„Kleinigkeiten haben heute den Ausschlag über Sieg und Niederlage gegeben“, bilanzierte SWH-Trainer Thorsten Wietholt . „In einigen Phasen waren wir nicht clever genug. Außerdem fehlte ab und an das notwendige Quäntchen Glück.“

Auf dem Kunstrasenplatz erwischten die Schwarz-Weißen einen Auftakt nach Maß und gingen bereits in der 13. Minute durch einen herrlichen Volleyschuss und Julius Mersmann in Führung. Philipp Rossmann hatte sich für die Vorarbeit verantwortlich gezeigt. Sieben Minuten nach der Pause erzielte Felix Knülle für die Gäste den Ausgleich. „In dieser Phase waren wir noch nicht ganz wach“, berichtete Wietholt, der 120 Sekunden später den nächsten Gegentreffer notieren musste. Diesmal war Christoph Kock aus, so der SWH-Coach, „stark abseitsverdächtiger Position“ erfolgreich. Anschließend drückten die Platzherren auf den Ausgleich, doch Jakob Temme, Philipp Rossmann und Jens Könemann scheiterten knapp.