Innerhalb von nur neun Tagen können die Bezirksliga-Handballer von Schwarz-Weiß Havixbeck einen großen Schritt in Richtung Wiederaufstieg machen. Die Schützlinge von Trainer Tom Langhoff gastieren als Tabellenführer am Samstag (29. Februar) um 18 Uhr beim Tabellensechsten Sparta Münster. Das anschließende Heimspiel im Rahmen des 19. Spieltages findet am 8. März gegen den Tabellenvierten SC Everswinkel statt. „Das sind zwei ganz wichtige Begegnungen für uns“, sagt der SWH-Coach bei einem Blick auf die Tabelle.

Nach zuletzt drei Pflichtsiegen gegen die DJK Eintracht Coesfeld-VBRS (34:24), den TB Burgsteinfurt (30:17) und den TV Borghorst (39:24) wartet auf die Schwarz-Weißen in der Domstadt ein ganz dicker Brocken. Und das auch noch ohne Harz. „Die Spiele bei Sparta sind immer etwas Besonderes“, erklärt Langhoff und verweist auf die Heimstärke des Gegners mit sechs Erfolgen sowie zwei Niederlagen. Im Jahr 2020 verloren die Gastgeber nur eines ihrer sechs Spiele (29:30 in Coesfeld).

Die Habichte sind also gewarnt und erinnern sich nur allzu gerne an den in der Baumberge-Sporthalle eingefahrenen 36:26-Hinspielerfolg. „Damals haben wir eine sehr starke Angriffsleistung gezeigt und die Chancen genutzt.“ Auch beim zweiten Aufeinandertreffen sei es nach Analyse des Havixbecker Übungsleiters sehr wichtig, „das Tempospiel des Gegners zu unterbinden“. Außerdem muss der Liga-Primus gegen den stärksten Angriff der Liga eine stabile Deckung auf der Platte stellen.

Im Vergleich zur Borghorst-Partie, die bereits am 16. Februar und damit vor der Karnevals-Pause stattfand, kehrt Maik Wiedemann nach überstandener Fußverletzung in den Kader zurück. Unverändert fehlt Lovis Stumpe (Schulterprobleme).