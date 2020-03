Alles andere als gerne denkt Trainer Tom Langhoff an den 2. November 2019 zurück. Nach zuvor vier Siegen kassierten die Bezirksliga-Handballer von SW Havixbeck beim SC DJK Everswinkel mit 22:29 die erste von bislang drei Saisonniederlagen.

„Wir waren schlecht und haben damals völlig verdient verloren“, erinnert sich der SWH-Coach. Am Sonntag (8. März) strebt der Spitzenreiter in der Baumberge-Sporthalle vor eigenem Publikum eine Wiedergutmachung an. Der Anwurf erfolgt um 18 Uhr.

Die Gastgeber setzen auf ihre Heimstärke, denn die bisherigen acht Begegnungen in eigener Halle wurden allesamt gewonnen. Auf der anderen Seite verlor der Tabellenvierte aus Everswinkel drei seiner neun Auswärtspartien. Die Gäste sind aktuell alles andere als gut in Form. Nach der 29:31-Heimniederlage gegen Sparta Münster mühte sich der nächste Havixbecker Gegner am vergangenen Samstag zu einem 20:19-Heimerfolg gegen den Tabellenneunten TV Friesen Telgte II.

„Wir treffen auf eine robuste Mannschaft, die sich aus erfahrenen Spielern und jungem Gemüse zusammensetzt“, berichtet Langhoff. „Everswinkel konnte in den zurückliegenden zwei Begegnungen nicht überzeugen und wird deshalb mit Wut im Bauch nach Havixbeck kommen.“ Auf der anderen Seite wird der Liga-Primus aufgrund der starken Vorstellung am vergangenen Samstag beim Tabellensechsten Sparta Münster (33:23) mit breiter Brust auflaufen.

Schwerpunkt in der Dienstags-Trainingseinheit war das Spiel „Eins-gegen-Eins“. Und das nicht ohne Grund, denn in Everswinkel wurden diese Duelle häufig verloren. „Wir müssen aus einer gesicherten Deckung einfache Tore erzielen und schnell spielen“, fordert der Havixbecker Übungsleiter. Außerdem hofft Tom Langhoff auf einen wie in Münster ähnlich stark parierenden Schlussmann Arndt Cassens. Der zweite Havixbecker Keeper, Jesse Wittenberg, stieg nach seinem auskurierten Bänderriss am Dienstag wieder in das Training ein und soll zunächst auf der Bank Platz nehmen. Lukas Bexten verpasste aufgrund seines Ski-Urlaubs beide Einheiten, wird aber zum Kader gehören. Lukas Albers sowie Lovis Stumpe fehlen verletzungsbedingt.