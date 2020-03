Die Rollenverteilung vor dem Nachbarschaftsderby in der Kreisliga A zwischen den Fußballern von SW Havixbeck und GS Hohenholte am Sonntag (8. März) auf dem Kunstrasenplatz der Flothfeld-Sportanlage ist klar. Der auf Tabellenplatz fünf zu findende Aufsteiger empfängt ab 15 Uhr das Schlusslicht und muss sich deshalb auch mit der Favoritenrolle herumschlagen.

SWH-Trainer Thorsten Wietholt betont vor dem „speziellen Derby, dass Hohenholte aufgrund des Kaders nicht als Letzter gesehen werden kann“. Nach dem 1:1-Unentschieden im Hinspiel, Jonathan Klossok hatte die Schwarz-Weißen in Führung gebracht und Mario Gerighausen erzielte den Ausgleich, wollen die Habichte vor heimischem Publikum „auf jeden Fall gewinnen. Wir haben nichts zu verschenken und brauchen aufgrund unserer aktuell 26 Punkte noch einige Zähler, um den Klassenerhalt zu erreichen.“

Personell hat der Havixbecker Übungsleiter vor dem ersten Heimspiel im Jahr 2020 große Sorgen. Mit Johannes Nienhaus, Jonathan Klossok, Malte Haumer, Felix Jüttner, Niklas Thoms, Chris Abstiens und Philipp Rossmann fallen gleich sieben Kicker verletzungs- oder krankheitsbedingt aus. „14 Leute bekommen wir zusammen“, merkte Wietholt an.

Auch der neue Hohenholter Spielertrainer Lukman Atalan kann nicht seine Wunschformation aufbieten. Die Brüder Yannik und Mario Boonk stehen aufgrund ihrer langwierigen Verletzungen weiterhin ebenso nicht zur Verfügung wie Erik Bernsjann und Kapitän Frederik Fechner. Ein Fragezeichen befindet sich außerdem noch hinter dem Mitwirken von Ferdinand Vogelsang, Marvin Niehoff sowie Fabian Zeller. Das Trio trug aus der 1:2-Heimniederlage am vergangenen Sonntag gegen den TuS Altenberge II Verletzungen davon. Dafür ist aber Winter-Neuzugang Mirhat Atalan, der aufgrund einer Grippe gegen die Landesliga-Reserve nur in den letzten 30 Minuten mitwirken konnte, wieder einsatzbereit und wird im Ortsderby „von Beginn an spielen“, wie sein Trainer bereits verriet.

„Wir wollen und müssen punkten“, stellt Lukman Atalan bei einem Blick auf die Tabelle fest. „Dafür werden die Jungs mit breiter Brust und selbstbewusst auftreten.“ Die Altenberge-Partie zeigte dem ehemaligen Westfalenliga-Spieler, „dass Fehler bei Standardsituationen unbedingt zu vermeiden sind. Wir müssen wachsamer bei diesen Aktionen sein und gleichzeitig unser Spiel aufziehen.“