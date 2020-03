Baumberge-Halle eine Festung für SW Havixbeck

Die Baumberge-Sporthalle erweist sich für die Gäste-Mannschaften in der Handball-Bezirksliga mehr und mehr als uneinnehmbare Festung. Auch das neunte Heimspiel in dieser Saison gewann Schwarz-Weiß Havixbeck vor eigenem Publikum. Diesmal setzte sich der Tabellenführer gegen den bisherigen Dritten, SC DJK Everswinkel, mühelos mit 36:29 (21:14) durch. Sieben Begegnungen vor dem Ende zeichnet sich ein Zweikampf um den Meistertitel zwischen den Schützlingen von Trainer Tom Langhoff und Arminia Ochtrup, beide Teams haben 32:6 Punkte auf ihrem Konto, ab. Der Vorsprung zum drittplatzierten 1. HC Ibbenbüren, der am Samstag in Ochtrup mit 26:32 verlor, beträgt drei Zähler. „Es ist noch gar nichts entschieden“, stellte der SWH-Coach klar. Im Kampf um die beiden Aufstiegsplätze bleibe es, so Langhoff, „bis zuletzt spannend“.

Die Fans auf der Tribüne rieben sich während der ersten Halbzeit das ein oder andere Mal verwundert die Augen. Von der ersten Minute an brannten die Gastgeber ein wahres Feuerwerk ab. Bereits nach fünf Minuten und 49 Sekunden sah sich Everswinkels Trainer Thomas Steinhoff dazu veranlasst, beim Stand von 5:1 für die Habichte eine Auszeit zu nehmen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten Dominik Leufgen und Joshua Schmidt auf den beiden Rückraumpositionen nach Belieben getroffen. Zudem knüpfte Torhüter Arndt Cassens nahtlos an seine sehr starke Vorstellung aus der Partie acht Tage zuvor bei Sparta Münster an.

SW Havixbeck - SC DJK Everswinkel 1/15 Die Bezirksliga-Handballer von SW Havixbeck gewannen das Spitzenspiel gegen den SC DJK Everswinkel mit 36:29. Foto: Marco Steinbrenner

Gerade einmal acht Minuten waren gespielt, als Steinhoff einen Wechsel zwischen den Pfosten vornahm. „Das war ein toller Beginn“, freute sich Havixbecks Trainer nach dem Schlusspfiff. Das Ergebnispolster, nach zwölf Minuten hatte sich der Spitzenreiter einen 11:3-Vorsprung herausgearbeitet, sei für den weiteren Spielverlauf „ganz wichtig“ gewesen. Die Langhoff-Sieben präsentierte sich sattelfest in der Deckung und stellte den Angriff des Gegners mit einer 6:0-Formation immer wieder vor schwere Aufgaben. Mit einer beruhigenden 21:14-Führung ging es in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel gelang es den Steinhoff-Schützlingen nicht, den Rückstand entscheidend zu verkürzen. Durch die Manndeckungen gegen Leufgen sowie Schmidt geriet der Havixbecker Spielfluss zwar häufig ins Stocken, doch die taktischen Umstellungen sorgten nicht für die erhoffte Wende. 13 Minuten vor Schluss sah SWH-Rückraumspieler Jonas Lügering aufgrund seiner dritten Zwei-Minuten-Zeitstrafe die Rote Karte. „Ich hatte keine wirklichen Optionen mehr auf der Bank“, verriet Langhoff.

Durch die offene Deckung machte es Everswinkel dem Liga-Primus in der Schlussphase leicht, zu Torerfolgen zu gelangen. Havixbeck bleibt daheim eine Macht.

SWH-Tore:Wiesner (10), Leufgen (9), Schmidt (8), Leusmann (2), Lügering (2), Weiper (2), Steens (1), Lepke (1), Mühlenkamp (1)