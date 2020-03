Neun Heimspiele haben die Bezirksliga-Handballer von SW Havixbeck in dieser Saison sehr souverän und ungefährdet gewonnen. Am vergangenen Sonntag war der bisherige Tabellendritte SC DJK Everswinkel in der Baumberge-Sporthalle chancenlos und verlor gegen den Spitzenreiter mit 29:36. Am Sonntag um 18 Uhr dürfen sich die Fans der Schwarz-Weißen auf die nächste Partie in vertrauter Umgebung freuen. Diesmal gibt der Achte TV Friesen Telgte II seine Visitenkarte beim Liga-Primus ab und möchte unbedingt das erste siegreiche Team in Havixbeck sein.

Nicht zuletzt aufgrund des knappen 29:27-Hinspielerfolgs sind die SWH-Akteure vorgewarnt. Bereits im Rahmen der Nachbesprechung des Everswinkel-Spiels am Dienstagabend blickte Trainer Tom Langhoff dem 20. Spieltag entgegen. „Es ist schon durchgedrungen, dass Telgte bis in die Haarspitzen motiviert auf der Platte stehen wird. Darauf sind wir vorbereitet. Ich erwarte ein heißes Spiel.“ So sei es „absolut notwendig, dass wir unsere Bestleistung abrufen, um unseren 17. Saisonsieg einzufahren“.

Nach zuletzt fünf souveränen Erfolgen werden die Langhoff-Schützlinge erneut mit breiter Brust auflaufen. „Wir können auch Spitzenspiele“, merkte der Havixbecker Coach mit einem Augenzwinkern an. Die Erfolge gegen Everswinkel und eine Woche zuvor beim Fünften Sparta Münster (33:23) „waren in der Deutlichkeit nicht zu erwarten. Aufgrund unserer Leistungen sind die Siege aber auch in der Höhe verdient.“

Die Partie gegen Everswinkel zeigte in den zweiten 30 Minuten aber auch, dass die Habichte Probleme mit extrem offensiven Deckungsreihen haben. „Auch von Telgte erwarte ich keine 6:0-Formation. Dementsprechend vorbereitet werden die Jungs sein“, ergänzt Tom Langhoff. Bis auf Lovis Stumpe (Schulterverletzung) ist der Kader des Landesliga-Absteigers komplett.