Gelungenes Geisterturnier der Reiter

Bis zuletzt stand die Veranstaltung unter höchster Geheimhaltungsstufe. Die Öffentlichkeit sollte im Vorfeld nichts erfahren. Die Profi-Reiter der Umgebung hingegen waren in das Geheimnis eingeweiht: Der RV Nottuln veranstaltete am vergangenen Wochenende ein in Rekordzeit organisiertes zweitägiges Dressurturnier ohne Zuschauer. Es war das erste Dressurturnier in Westfalen seit dem Ausbruch des Coronavirus. Austragungsort war das weitläufige Gelände der Reitschule Altrogge-Terbrack auf dem Daruper Berg.

„Wir haben uns gedacht, dass wenn die Bundesliga-Fußballer Geisterspiele durchführen, dann können wir auch ein Geisterturnier für Profi-Reiter ausrichten“, erklärte Markus Terbrack , 1. Vorsitzender des Kreisreiterverbandes Coesfeld.

Terbrack besprach das Vorhaben vor einiger Zeit mit dem Ordnungsamt der Gemeinde Nottuln und holte sich nach der Genehmigung Empfehlungen beim Pferdesportverband Westfalen ein. Zum Hygienebeauftragten ernannte er sich auf direktem Wege selbst. „Wir mussten natürlich viele Dinge beachten. Jeder Teilnehmer musste etwa einen Anwesenheitsnachweis ausfüllen und unterschreiben und es bei Betreten des Turniergeländes an der Eingangskontrolle abgeben“, erzählte Terbrack.

Zuschauern war der Eintritt verwehrt. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes war für alle verpflichtend. Ausnahme waren die Teilnehmer, die ihre Pferde vorbereiteten beziehungsweise anschließend im Viereck vorstellten. Auffällig war auch, dass die Reiter unmittelbar nach ihren Darbietungen im Viereck die Reitanlage flugs wieder verließen. Noch ein Abschlussbier am Getränkewagen? Das gab es in Darup nicht, denn der Verzehr von Speisen und Getränken war auf dem Gelände verboten. Auf eine Siegerehrung wurde außerdem verzichtet.

„Mit diesem Turnier wollten wir zeigen, dass man bei strenger Beachtung der momentanen Auflagen ein Reitturnier durchführen kann. Wir freuen uns, dass so viele Top-Reiter kurzentschlossen zu uns gekommen sind“, sagte Markus Terbrack.

Vier Prüfungen waren insgesamt ausgeschrieben: Während am Samstagvormittag 23 Paare bei der Dressurpferdeprüfung der Klasse L an den Start gingen, zeigten in der anschließenden Dressurpferdeprüfung der Klasse M am Nachmittag 19 Paare ihr Können.

Am Sonntag waren dann zwei Dressurprüfungen an der Reihe: Immerhin 19 Teilnehmer sattelten ihre Vierbeiner in einer Prüfung der Klasse M*, gar 26 waren es in der schweren Klasse.