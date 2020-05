Erst vor drei Monaten hat ihr Töchterchen das Licht der Welt erblickt. Doch Frau Mama hielt nichts von einer langen Pause und schwang sich schnell wieder in den Sattel. Beim Dressurturnier in Darup wurde sie in der S*-Dressur mit Touchdown auf Anhieb Zweite (Wertnote 7,80) und mit Dedales De Hus Fünfte (7,50).

„Natürlich gibt es immer noch Sachen zu verbessern, doch beide sind heute zum ersten Mal S gelaufen“, freute sich die Amazone. Den ersten Platz in dieser Prüfung sicherte sich Florine Kienbaum vom LZuRV Bergische Höhen auf Bacanto. Das Duo erhielt die Wertnote 8,10.

In der hochkarätig besetzten Prüfung freute sich eine weitere Reiterin des RV Appelhülsen über Bronze. Claire-Louise Averkorn landete mit Fürst Dantino auf Rang drei. Den Platz teilte sie sich mit Charlott-Maria Schürmann und Simsalabim. Das Paar vom RV Gehrde erhielt ebenfalls die Wertnote 7,60.

In der vorangegangenen Dressurprüfung der Klasse M* siegte Sabrina Geßmann vom RFV Nienberge-Schonebeck auf Drama Queen mit der Wertnote 8,30. „Die siebenjährige Stute gehört Helen Langehanenberg . Drama Queen hat sich toll entwickelt. Wir haben die Corona-Pause gut nutzen können“, erklärte die Siegerin, die als Bereiterin bei Helen Langehanenberg arbeitet. Zweite wurde ihre „Chefin“ vom RV St. Georg Münster, die mit Schöne Scarlett die Wertnote 8,10 erhielt.

Am Samstag hatten beim Turnier auf dem Daruper Berg bereits zwei Dressurpferdeprüfungen auf dem Programm gestanden. In der Prüfung auf M-Niveau setzte sich Kira Laura Soddemann vom ZRFV Coesfeld-Lette auf Senior Charming durch (8,40) vor Sabrina Geßmann mit Candy Old (8,30) und Helen Langehanenberg auf Zoom (8,10).

In der ersten Dressurpferdeprüfung des Turniers, das auf auf L-Niveau geritten wurde, hatte Bianca Nowag die Nase vorn. Die Reiterin des RFV Ostbevern erhielt für ihre Vorstellung mit Costa Brava die Wertnote 8,20. Der Nottulnerin Claire-Louise Averkorn gelang es in dieser Prüfung, sich mit Charming Sezana auf Rang fünf zu platzieren (7,60). Die gleiche Wertnote erhielt die Daruperin Dr. Svenja Kämper-Meyer mit Senorita Heinrich.