„Das war unser bestes Spiel in der Vorbereitung. 75 Minuten lang haben es meine Spieler richtig gut gemacht“, freute sich Lukman Atalan. Der Spielertrainer von GS Hohenholte hatte zuvor mit seinem Team bei seiner ehemaligen Mannschaft, dem Bezirksligisten Concordia Albachten, ein 2:2 erreicht.

In den ersten 75 Minuten dominierten die Gelb-Schwarzen. „Wir hatten uns vorher zu einer Videoanalyse getroffen und einiges abgesprochen. Die Jungs konnten vieles davon umsetzen“, verriet Atalan.

Nach einer halben Stunde brachte Stephan Waltring im Anschluss an einen Eckball seine Farben in Führung. In der Folge konnten die GSH-Kicker drei Großchancen nicht nutzen. In Halbzeit zwei besorgte Erik Bernsjann dann das überfällige 2:0 (51.), ehe Albachtens Ausnahmestürmer Lars Zymner mit zwei Treffern (75., 90.+2) noch das schmeichelhafte 2:2 gelang.

Am nächsten Sonntag testen die Hohenholter nun um 15 Uhr auf eigenem Platz gegen BW Aasee.

Havixbeck kann noch siegen

Im vierten Testspiel platzte endlich der Knoten: A-Ligist SW Havixbeck besiegte Turo Darfeld mit 5:1 (2:0) und feierte damit den ersten Sieg in der Sommervorbereitung. Philipp Rossmann beendete in der 21. Minute zudem die lange torlose Zeit. Noch vor der Pause schraubte Johannes Francke das Ergebnis auf 2:0 (33.). Nach dem Wiederanpfiff blieben die Habichte tonangebend und stellten das Ergebnis nach zwei weiteren Rossmann-Treffern (48., 88.) und einem Tor von Tobias Harke (79.) auf 5:0. In der Nachspielzeit gelang dem Gast noch das 1:5. „Das sah schon viel besser aus. Das Engagement der Jungs war richtig gut“, freute sich Co-Trainer David Bussmann.