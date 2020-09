„Wir sind heiß und können es kaum erwarten“, frohlockt Lukman Atalan vor dem Saisonauftakt gegen die Reserve des FC Gievenbeck . Der Spielertrainer erwartet beim Gegner eine „hungrige, junge Truppe, die fußballerisch etwas zu bieten hat“.

Die „Zweite“ des FCG hat sich in der vergangenen Saison frühzeitig aus der Bezirksliga zurückgezogen und tritt jetzt wieder an. Der Kader besteht aus großen Teilen aus Spielern der „Dritten“, welche in jener abgebrochenen Spielzeit zum Schluss Tabellenführer gewesen ist. „Über unsere Erfahrung können wir sie knacken und drei Punkte zu Hause behalten“, schätzt Atalan. Er fordert, dass seine Elf von Beginn an Gas gibt.

Der Spielertrainer wird auf die Zähne beißen und versuchen, selbst mitzuwirken. Ab und an melde sich das Knie. Mit diesem Gelenk hat auch Ferdinand Vogelsang Probleme. Er fällt definitiv aus, wohl auch noch länger. Anfang Oktober wird Leon Marquardt aus den USA zurück erwartet. Tobias Nolte wird GSH gegen Gievenbeck aufgrund des Studiums auch nicht zur Verfügung stehen.