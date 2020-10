Hohenholte will Revanche im Baumberge-Duell gegen Schapdetten

Hohenholte/Schapdetten -

Derby-Zeit in der Kreisliga A3 Münster: Im Baumberge-Duell empfängt GS Hohenholte am Sonntag um 15 Uhr Fortuna Schapdetten. Es ist am achten Spieltag die Partie zwischen dem Tabellendritten (GSH) und dem Fünften (Fortuna).