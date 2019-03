Leer spielt volle Pulle und zwingt die Matellia in die Knie

Westfalia Leer hat das Derby gegen Matellia Metelen gewonnen. Völlig verdient gewann die Elf von Thomas Overesch am Samstag mit 2:0 (1:0). Entscheidend war, dass die Hausherren kämpferisch mehr investierten als der Gegner.

Gäste-Trainer Bertino Nacar machte in seiner Analyse den strittigen Handelfmeter, den Schiedsrichter Christoph Schulte gegen seine Elf verhängte, als Schlüsselszene aus. „Marc op de Bekke wird angeschossen und hat die Hand am Körper angelegt. Da auf Strafstoß zu entscheiden, ist eine Frechheit“, echauffierte sich der ehemalige Regionalligaspieler. Tim Laumann zeigte sich von den Diskussionen unbeeindruckt und schickte Matellia-Keeper Sven Tolksdorf gekonnt in die falsche Ecke – 1:0 (20.).

Westfalia Leer lädt sich Matellia Metelen zum A-Liga-Derby ein 1/20 Samstag war Derbytime: Westfalia Leer gegen Matellia Metelen – da sind Zweikämpfe mehr denn je gewollt. Foto: Marc Brenzel

In der 20. Minute gab es einen Elfmeter für die Hausherren. Marc op de Bekke war der Ball im eigenen Strafraum an die Hand gesprungen. Max Joormann (Nr. 11) wollte übernehmen, überließ die Ausführung aber dann doch Tim Laumann (2.v.r). Foto: Marc Brenzel

. . . was keine schlechte Entscheidung war, denn Laumann schickte Matellia-Keeper Sven Tolksdorf in die falsche Ecke. Foto: Marc Brenzel

Warum es Laumann so eilig hatte, den Ball wieder ins Spiel zu bringen, bleibt sein Geheimnis. Foto: Marc Brenzel

Matthias Hölscher (l.) verdiente sich als Bewacher von Metelens Spielertrainer Bertino Nacar (Nr. 22) ein Sonderlob. Foto: Marc Brenzel

Ohnehin verteilte Leers Trainer Thomas Overesch viele Lorbeeren. Foto: Marc Brenzel

Kleiner Check: Sven Tolksdorf „kümmert“ sich um Jannik Arning (r.). Foto: Marc Brenzel

Aber der Westfalia-Mittelstürmer ist ein Mann aus Eisen. Foto: Marc Brenzel

Leers Julian Krawczyk (l.) machte viel Betrieb auf der Außenbahn. Foto: Marc Brenzel

Hacke, Spitze, Trallala haben die Leerer eigentlich nicht im Repertoire. Es sei denn, sie heißen Tim Laumann (2.v.r.). Foto: Marc Brenzel

Rustikaler war da schon das Einstigen von Lennard Raus gegen David Wähning. Dafür gab es die Gelbe Karte. Foto: Marc Brenzel

Metelens Stürmer Christopher Viefhues konnte sich gegen die Leerer Verteidiger nicht entfalten. Foto: Marc Brenzel

Mit Jannik Arning hatten die Hausherren in der gegnerische Hälfte die Lufthoheit. Foto: Marc Brenzel

Arning durfte sich in der 69. Minute für das 2:0 bejubeln lassen. Foto: Marc Brenzel

Timo Selker (M.) will an Johannes Kippelt vorbei, doch das klappte nicht. Der Metelener Abwehrchef machte eine gute Partie. Foto: Marc Brenzel

Hände hoch! Ergeben wollten sich Matellia-Kapitän Sebastian Feldhues und die Seinen trotz des 0:2-Rückstandes aber nicht. Foto: Marc Brenzel

Sven Tolksdorf macht sich richtig lang. Foto: Marc Brenzel

Alle super in Leer. Foto: Marc Brenzel

Kein Wunder, Derbysiege schmecken doppelt süß. Foto: Marc Brenzel

Katerstimmung bei der Matellia, die sich im Abstiegskampf aber nicht aufgeben will. Foto: Marc Brenzel

Die Metelener kamen gar nicht in den Tritt, woran Matthias Hölscher einen großen Anteil hatte. Der wurde als Manndecker von Nacar aufgeboten und engte die Kreise des Metelener Spielertrainers sehr gut ein. „Das mag vielleicht altbacken sein, hat aber Erfolg gebracht. Hölschi hat das super gemacht“, war sich Leers Coach Thomas Overesch nicht zu schade, taktisch in die Mottenkiste zu greifen.

Der Westfalia gehörte die erste Hälfte, was auch das klare Chancenplus wiedergab. Von der Matellia kam offensiv hingegen ganz wenig. „Gegen den Ball waren wir gallig, aber im Angriff lief nichts. Da haben wir uns von dem Kick-and-Rush des Gegners anstecken lassen“, kritisierte Nacar.

Abschnitt Nummer zwei plätscherte erstmal so vor sich hin, ehe die Leerer erkannten, dass für einen Heimsieg mehr investiert werden muss. Nach gut einer Stunde schalteten sie wieder einen Gang hoch und erzielten prompt das 2:0, für das Goalgetter Jannik Arning verantwortlich zeichnete (69.). Das kam dem Metelener K.o. gleich, zumal die Schwarz-Weißen bei dem Versuch einer Aufholjagd auch noch Adrias Zenuni mit einer Roten Karte verloren (81., grobes Foulspiel).

„Der Elfer und das daraus resultierende 1:0 hat dem Gegner in die Karten gespielt. Ich bin aber keiner, der die Fehler nur bei den anderen sucht. Von uns muss auch mehr kommen“, gestand Nacar ein.

„Ich kann verstehen, dass sich Bertino aufregt. Die Sache mit den Handspielen im Strafraum ist doch eine Lotterie geworden. Mit meinen Jungs bin ich super zufrieden. Sie haben sich voll an die taktischen Vorgaben gehalten. Der Einsatz stimmte, aber das habe in einem Derby von ihnen ohnehin erwartet“, bilanzierte Overesch.

Westfalia Leer: Middendorf – Thiemann, Laumann (75. M. Wewers), Eweler, Hüsing – Iger (84. Selker), Joormann, Hölscher, Raus, Krawczyk – Arning (89. Meis).

Matellia Metelen: Tolksdorf – op de Bekke, J. Kippelt, Feldhues – Maletz (69. Ernsting), Nacar, L. Van de Velde, Wähning – Prantler (10. Weßeling), Zenuni, Viefhues.

Tore: 1:0 Laumann (20., Handelfmeter), 2:0 Arning (68.).

Bes. Vorkommnis: Rote Karte gegen Metelens Zenuni (81., grobes Foulspiel).