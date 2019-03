Auf verlorenem Posten standen am Sonntag die A-Liga-Fußballer von Westfalia Leer . Bei Spitzenreiter Germania Hauenhorst kassierte die Elf von Trainer Thomas Overesch eine 0:5 (0:2)-Packung. Dementsprechend sauer war dieser: „Man kann ja mal so deutlich verlieren, aber dabei kommt es auch immer auf das Wie an. Wir waren überhaupt nicht griffig und gallig. Das ärgert mich.“

Zum allem Überfluss verletzte sich Marcel Wewers in der 18. Minute schwer an der Schulter. „Das sah echt übel aus. Vermutlich ein Bruch“, mutmaßte Overesch am Abend, ohne die genaue schon Diagnose zu kennen.

Andreas Heckmann (4.) und dessen Bruder Martin (40.) waren für die Hauenhorster 2:0-Pausenführung zuständig. Die hätte bei einer konsequenteren Chancenverwertung auch deutlicher ausfallen können. Auf der Gegenseite näherten sich Julian Krawczyk (5.) und Timo Selker (34.) dem gegnerischen Tor gefährlich an.

Nachdem Jonathan Pohl fünf Minuten nach dem Wiederbeginn das 3:0 markiert hatte, war die Vorentscheidung gefallen. Die Leerer waren nicht in der Lage, Paroli zu bieten. Vielmehr griffen sie den Germanen auch bei den Gegentoren Nummer vier und fünf durch Yannik Willers (76.) und Anil Kesluhoglu (89.) tatkräftig unter die Arme. „Bei uns waren einfach viel zu viele Fehler drin“, konnte Overesch angesichts der Unkonzentriertheiten, Fehlpässe und Ballverlusten nur mit dem Kopf schütteln.

Westfalia Leer: Middendorf – Thiemann, Eweler, Laumann, Hüsing – Krawczyk (82. Luca Raus), Joormann, Hölscher, W. Wewers (18. Selker), Iger – Arning.

Tore: 1:0 A. Heckmann (4.), 2:0 M. Heckmann (40.), 3:0 Pohl (50.), 4:0 Willers (76.), Kesluhoglu (89.).