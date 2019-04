Im Abstiegsstress einen kühlen Kopf zu bewahren, das ist die hohe Kunst. Dem TuS Germania Horstmar gelingt das scheinbar ganz gut, denn mit zwei Siegen in Serie geht es in das nächste richtungsweisende Spiel: Am Sonntag kommt mit Blau-Weiß Aasee ein direkter Konkurrent.

„Physisch sind wir trotz der Englischen Wochen immer in der Lage, 90 Minuten alles zu geben“, sieht Trainer André Rodine seine Elf nach den Partien am Ostermontag in Ibbenbüren und am Donnerstag in Wilmsberg gut aufgestellt. Und auch psychisch sei seine Elf voll da: „Natürlich sind wir uns unserer Rolle und der Tabellensituation bewusst, aber deswegen verkrampft keiner. Die Stimmung im Training ist richtig gut.“

Zwei Siege in Serie lassen die Brust breiter werden. „Aus den bisher sechs wollen wir neun Punkte machen“, betont Rodine. Er weiß aber auch, dass das schwer wird. „Aasee hat sich in der Winterpause richtig gut verstärkt. Das ist nicht mehr die Truppe, gegen die wir im Hinspiel ein 1:1 geholt haben.“

Eine wichtige Rolle bei den Germanen nimmt Sebastian Wehrmann ein. Eigentlich auf der Sechs oder Acht zu Hause, verteidigt er in der Rückrunde zumeist zentral. „Da ist er mir aufgrund seiner Ruhe und seinem guten Aufbauspiel von hinten heraus momentan wichtiger“, so Rodine.