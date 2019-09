Fußball ist ein Tagesgeschäft: Den einen Sonntag läuft es gut, den nächsten in die komplett falsche Richtung. Diese Erfahrung machte jetzt die SG Horstmar/Leer bei ihrer 0:1-Niederlage bei Blau-Weiß Aasee .

Am Spieltag zuvor hatte die SG noch dank zweiter sehr später Tore mit 3:2 gegen Alverskirchen gewonnen, am Sonntag wurde das Team in der 88. Minute ausgeknockt. Einen Unachtsamkeit in der Abwehr lud Samira Mitring ein, den Siegtreffer für Aasee zu erzielen.

„So ist das eben. Letzte Woche haben wir von einem späten Tor profitiert, diesmal sind wir die Leidtragenden“, bezog SG-Trainer Stefan Schwarthoff Stellung. Große Vorwürfe wollte und konnte der Übungsleiter seiner Mannschaft nicht machen, denn Einstellung und Spielfreude stimmten. „Der Gegner hat die Bälle lang rausgehauen, und wir mussten ständig neu anlaufen. Das hat Kraft gekostet“, erklärte Schwarthoff, der viele Chancen notierte, aber eben auch genau so viele Fehlschüsse.

Am Freitag (27. September) können es die SG-Fußballerinnen besser machen. Dann erwarten sie in Leer die Vertretung von SW Esch (Anstoß: 19.30 Uhr).