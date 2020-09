Das erste Heimspiel in der laufenden Saison endete für die Germanen mit einem 0:9-Debakel gegen die Sportfreunde Gellendorf. Daher stehen die Horstmarer in der Pflicht, ihren Fans am Sonntag gegen Aufsteiger Fortuna Emsdetten eine Wiedergutmachung anzubieten. „Das ist wohl so, und damit sind wir am vergangenen Wochenende beim 2:2 in Altenrheine schon angefangen. Das wollen wir jetzt fortsetzen“, positioniert sich Trainer Bernd Borgmann. „Leider sind wir noch nicht konstant genug.“ Einen Sprung nach vorne hat Torwart Tim Mensing gemacht, dem Borgmann eine gute Entwicklung attestiert.