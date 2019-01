„Schon in den Qualifikationsveranstaltungen haben wir sehr gute Leistungen gesehen, wenn ich an den Sieg von Sabrina Geßmann in Oldenburg denke. Ich bin sicher, dass das Niveau auch beim Finale sehr hoch sein wird“, sagt Dr. Hans-Peter Karp, Geschäftsführer beim namensgebenden Sponsor.

Allein die gemeldeten Reiter stehen für Qualität. So treten etwa Anabel Balkenhol, Ingrid Klimke oder Kathleen Keller am Donnerstag an, um sich mit ihren Nachwuchspferden für das Finale am Samstagabend zu qualifizieren. Gleiches will in der U-25-Konkurrenz Katharina Hemmer (Erwitte) schaffen.

Die 24-jährige Pferdewirtin und Schülerin von Hubertus Schmidt gewann im vergangenen Januar den Derby-Dressage-Cup im Sattel von Don Angelo – vor Geßmann (RV Nienberge-Schonebeck), die in diesem Jahr vor Oldenburg schon die Station in Bettenrode für sich entschied. Dritte wurde vor einem Jahr Maike Mende (RV St. Hubertus Wolbeck), die erneut Ambitionen auf einen Podestplatz hegen dürfte.