Hoch zu Ross zu Gold – das hat lange Tradition. Und schönt natürlich die Gesamtbilanz des Sports „made in Germany“. Mit jeweils sechs Olympiasiegen führen Isabell Werth und Dr. Reiner Klimke die Liste der erfolgreichsten deutschen Reiter(innen) an und sind auch insgesamt (unter allen deutschen Sportlern bei den Sommerspielen) hinter der Kanutin Birgit Fischer (achtfache Siegerin) ganz vorn.

Das alles kommt natürlich nicht von ungefähr. In Deutschland wurde und wird dieser Sportart schon seit sehr vielen Jahren eine besondere Beachtung geschenkt. Das geht von der Zucht über die Ausbildung bis hin zu kleineren und großen Turnierveranstaltungen seinen strukturierten Weg. Die Pferde werden behutsam aufgebaut, schnuppern als Jungtiere in den Dressursport hinein, um dann im besten Alter ganz groß herauszukommen. Und Talente hoch oben im Sattel wachsen ohnehin Jahr für Jahr nach.

Wettbewerb unter Spitzenbedingungen

Auch die Dressur beim K+K-Cup hat sich längst zu einem wahren Publikumsmagneten gemausert. Vorbei ist die Zeit des Schatten­daseins, die diese ästhetische Sportart allenfalls in den Anfängen vor sehr vielen Jahren fristete. Längst zeigt man sich im Rampenlicht, was angesichts der eigenen Halle plus Abreiteplatz, großzügigen Tribünen sowie imposanter Licht- und Tonanlage wörtlich zu nehmen ist. Spitzenbedingungen sorgen für großes Interesse. Das Turnier in der Halle Münsterland zu Anfang jeden Jahres steht im Terminkalender der Dressurelite hoch im Kurs. Wer was auf sich hält, der ist – wenn es eben geht – auch dabei. Erstklassiger Sport ist hier also garantiert, weil die Besetzung niemals zweitklassig ist.

Die Große Tour ist also ein absoluter Hingucker, dafür garantieren nicht nur die Lokalmatadorinnen Helen Langehanenberg, Anabel Balkenhol oder Ingrid Klimke, sondern auch Team-Weltmeisterin Dorothee Schneider, die aus Frankfurt die Route zum Albersloher Weg problemlos finden wird.

Anspruchsvolle Sportart

Aber das Hallenturnier in Münster besitzt in der Dressur auch deshalb einen hohen Stellenwert, weil hier der Nachwuchs seine Chance bekommt. Diverse Prüfungen für junge Pferde und ebensolche Reiter erleichtern allen Beteiligten den Einstieg in diese anspruchsvolle Sportart. „Wir fühlen uns hier prächtig auf- und angenommen“, formulierte es einst Isabell Werth, die das als einer der zahlreichen Stammgäste nun wirklich beurteilen kann.

Stammgäste unter den Besuchern hat diese Sportart in Münster schon lange. Sie treffen sich in der Messehalle Nord und zur Sonntagsmatinee in der Großen Halle und genießen den Blick auf die Asse sowie auf die Olympiasieger von morgen.