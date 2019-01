Herzstück mit Kultstatus: Bauernolympiade steht weiter hoch im Kurs

Daran ändert auch die seit 2012 währende Siegesserie des RV Gustav Rau Westbevern nichts, der mit seinem Triumph im Vorjahr zum 36. Mal gewann – selbstredend die unangefochtene Bestmarke bei bislang 82 Auflagen. Als „ Bayern München des Standarten-Wettkampfs“ wird der Rekordchampion fast schon ehrfurchtsvoll bezeichnet – und stellt sich Jahr für Jahr seinen Herausfordern, die vor zwölf Monaten die große Chance hatten, Westbeverns Siegesserie zu beenden.

Etwas überraschend war der Favorit nach der Dressur und der stimmungsvollen Kür, bei der das Herz der Aktiven in der ausverkauften Halle Münsterland in schöner Regelmäßigkeit höher schlägt, nur Dritter. Der RV St. Georg ­Saerbeck als Führender sowie der RV Nienberge-Schonebeck hatten die leicht bessere Ausgangsposition. Und als dann die Westbeverner Equipe von Reitlehrerin Tanja Alfers im Parcours nicht die gewohnten Nullrunden in Serie produzierte, erhöhten sich die Hoffnungen auf eine Wachablösung noch einmal.

Allein sie folgte nicht. Erst patzten die Münsteraner im Springen und wurden letztlich Zweiter, ehe es den Spitzenreiter böse erwischte. Fehler auf Fehler erlaubte sich Saerbeck, der Absturz auf Rang acht war die Folge – und der Traum vom ersten Erfolg seit 2006 dahin. „Der Sieg kam unverhofft“, gestand damals Alfers, die auch diesmal wieder Westbeverns Team anführt.

Für Spannung ist gesorgt

Zum nächsten, dem 37. Titel? Die Konkurrenz lechzt nach der Ablösung, gerade Nienberge-Schonebeck – der noch junge Verein war bei seinen bislang vier Teilnahmen dreimal Zweiter (2014, 2017, 2018) und einmal Dritter (2015). Die ohnehin schwere Aufgabe aber wird diesmal noch einen Ticken diffiziler. „Bei uns steht schon ein großer Wechsel an. Wir haben einige junge Reiter und neue Pferde dabei. Das ist nicht so einfach wie in den vergangenen Jahren, als wir uns in der Kür fast blind verstanden haben“, sagt Sabrina Geßmann, die nicht mehr bei der Bauernolympiade starten darf und nun von außen die Daumen drückt.

Für Spannung ist also gesorgt, nicht nur allein wegen der Startreihenfolge. Demnach endet der Kürabend mit der Darbietung von Westbevern, direkt davor reitet Nienberge-Schonebeck, Saerbeck startet als zehnte von zwölf Mannschaften.

Das Beste kommt zum Schluss? Man wird sehen, was die vom RV Albachten, dem RV Roxel, dem RV Münster-Sprakel oder dem RV Greven vorgelegten Ergebnisse wert sind.