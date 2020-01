Die Bauernolympiade – einfach Kult

Ein einmaliger Rekord, die ersten Verfolger RV St. Georg Saerbeck (14 Erfolge, der letzte 2006) und RV Greven (11, 2010) folgen mit einem gehörigen Respektabstand. Doch im letzten Jahr riss Westbeverns Serie, der RV Nienberge-Schonebeck entthronte den Champion und gewann nach zuvor drei Vizetiteln endlich den prestigeträchtigen Wettbewerb, der sich über all die Jahrzehnte zum Herzstück des Reitturniers in der Halle Münsterland entwickelt hat.

Die Anziehungs- und Strahlkraft der Bauernolympiade – so nennt der Volksmund den Standarten-Wettkampf liebevoll und ganz sicher nicht abwertend – ist so immens wie die Nachfrage nach Tickets. „Die Halle wird wieder ausverkauft sein“, sagt Turnierchef Oliver Schulze Brüning und verrät damit kein Geheimnis. „Schließlich war und ist die Bauernolympiade ein wichtiger Bestandteil des K+K-Cups.“ Einfach Kult.

Wenn am Donnerstagabend ab 19 Uhr die diesmal 14 genannten Vereine ihre Mannschaften zur stimmungsvollen Kür ins Viereck schicken, wird die Anspannung bei Ross, Reitern und den mitfiebernden Zuschauern groß sein. Besonders in der zweiten Teilprüfung vor voll besetzten Rängen schlagen Herzen höher, die knisternde Atmosphäre in der Halle am Albersloher Weg kann für Pferd und Aktive auch herausfordernd sein.

Nun zehn Vereine in der Siegerliste Der RV Nienberge-Schonebeck hat die Siegerliste des Wettkampfs um die Wanderstandarte der Stadt Münster zweistellig gemacht. Standen zuvor neun Vereine als stolze Gewinner in der Chronik der Bauernolympiade, reihte sich nun der junge, erst im Juni 2013 gegründete Verein ein. Premierensieger war 1928 der RV Telgte, in den Jahren danach folgten der RV Appelhülsen (1929), der RV Greven (1931) und der RV Nienberge (1933). Nach der Pause (1940 bis 1949) dominierte der im vergangenen Jahr entthronte Rekordchampion RV Gustav Rau Westbevern, der insgesamt 36 Mal gewann – unter anderem von 2012 bis 2018 in Serie. ...

Ebenso herausfordernd wird für den RV Nienberge-Schonebeck die Mission Titelverteidigung sein. Mit der Rolle und der Bürde des Gejagten startet die Equipe aus Münsters Westen, die im Vorjahr in der Kür die Maßstäbe gesetzt hat. Fünfmal gab es die Traumnote 10,0 – Wahnsinn. „Das ist fantastisch. Dieses Gefühl kann man nicht beschreiben. Das ist wie im Traum“, hatte Mannschaftsführerin und Ausbilderin Angelika Geßmann damals euphorisiert gesagt. Dieses Hochgefühl will sie mit ihren Schützlingen nun erneut erleben, viele Stunden Arbeit in der Reithalle und das Austüfteln der Kür sollen sich auszahlen. „Wir greifen wieder an. Natürlich wollen wir die Wanderstandarte behalten“, sagt Angelika Geßmann.

Die Auslosung kurz vor Weihnachten hat ergeben, dass die Schonebecker als fünftes Team am Kürabend in das Viereck dürfen. Damit geben sie den Richtwert vor für die Konkurrenz, die mit dem 2019 gestoppten Seriensieger Westbevern (Startnummer zehn), dem Vorjahreszweiten RV St. Georg Saerbeck (elf) und dem viertplatzierten RV Münster-Sprakel (14) nach der Pause gefordert ist. Spannung ist also bis zum Schluss garantiert.

Nicht nur in der Kür, sondern – und das hat die Vergangenheit schon oft genug bewiesen – auch in der abschließenden dritten Teilprüfung, dem Springen am Samstagvormittag.