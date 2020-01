Zwei Pferde sattelt Klimke in der Dressur, dazu ist sie beim Westfalentag Teil der münsterischen Equipe und nimmt mit Weiße Düne selbstredend am Kostümspringen teil. In welcher Verkleidung? Wird nicht verraten, streng geheim.

Alles andere als ungewiss ist, wen die 51-Jährige im Viereck vorstellt. Im Grand Prix und im folgenden Special soll sich Bluetooth, mit dem sie in Frankfurt noch das Finale des Louisdor-Preises bestritten hatte, seine ersten Sporen verdienen. Und, na klar, auch Franziskus darf in Münster nicht fehlen. Der Holkenbrink-Hengst wird im Kurz-Grand-Prix sowie am Sonntagnachmittag in der Kür gehen – ein Highlight für die Zuschauer in der Messehalle Nord. „Seit Aachen hat sich Franziskus unheimlich entwickelt“, sagt Klimke. So gut, dass das Duo von Bundestrainerin Monica Theodo­rescu und dem Dressurausschuss des DOKR in den Olympia-Kader berufen wurde. Die doppelte Klimke, schließlich gehört die amtierende Doppel-Europameisterin der Vielseitigkeit eben auch und das schon seit einer gefühlten Ewigkeit zum höchsten Kader in dieser Disziplin.

Den Reifeprozess von Franziskus sieht die Reiterin des RV St. Georg Münster als noch nicht abgeschlossen, Luft nach oben ist noch immer. An den Übergängen der Piaffe-Passage feilt sie derzeit im Training, in dem sie sich immer wieder auch Hilfe wie Ratschläge von Johny Hillberath (Co-Bundestrainer) oder Johannes Augustin holt. Im heimischen Stall dreht Franziskus dabei immer und immer wieder Traumrunden. „Und jetzt arbeiten wir daran, dass er das, was er zu Hause zeigt, auch ins Viereck bringt“, sagt Klimke.

Die Dressur ist eine Herzensangelegenheit für die Münsteranerin, die aber natürlich auch die Vielseitigkeit nicht aus den Augen lässt. Schon gar nicht im Olympia-Jahr, der frühe Zeitpunkt der Spiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) fordert eine etwas andere Vorbereitung – zumal die Pferde vorher noch in Quarantäne müssen. Schon im Februar steht für Klimke und ihr Top-Pferd Hale Bob ein Lehrgang mit der deutschen Equipe an, ein weiterer folgt im März vor dem ersten Start in Luhmühlen (28. und 29. März). Weiter geht es über Radolfzell und Wiesbaden – es kommt knackig. „Es ist eine geballte Saison im Frühjahr“, weiß Klimke, die zudem mit ihrer Nummer zwei, Asha, und mit Siena just do it in der Vielseitigkeit unterwegs sein wird.

Erst einmal aber steht der K+K-Cup an. Mit ganz viel Eifer und Spaß. Getreu dem Klimke-Motto: „Reite zu deiner Freude.“