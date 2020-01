Die aufstrebende Jil-Marielle Becks und die erfahrene Anabel Balkenhol . Oder die Finnin Emma Kanerva, die 2018 das Blaue Band beim Deutschen Derby in Hamburg gewonnen hatte. Sie alle folgen dem Ruf und satteln ihre Pferde beim K+K-Cup , bei dem die Dressur längst ins Rampenlicht gerückt ist.

In der Messehalle Nord, in der bis auf den Grand PrixSpecial und das Finale des LVM-Youngster-Championat alle Prüfungen im Viereck stattfinden, hat die Dressur ihr Zuhause. Eigener Abreiteplatz, großzügige Tribünen, die stets mit fachkundigem Publikum und zumeist zahlreich besetzt sind. „Der K+K-Cup ist ein sehr gutes Turnier“, sagt Becks, die sowohl für die Special- als auch für die Kür-Tour genannt hat. Die 22-Jährige vom RV Lüdinghausen machte 2019 nachhaltig auf sich aufmerksam, als sie mit Damon‘s Satelite etwa beim Turnier der Sieger den Grand Prix Special vor Balkenhol gewann und dann zum Jahresende beim Frankfurter Festhallenturnier mit 74,809 Prozent Dritte im Special wurde – hinter Benjamin Werndl und Klimke. „Ich bin zufrieden mit dem vergangenen Jahr, auch wenn eine Steigerung natürlich noch möglich ist. Münster ist ja immer gut besetzt. Das gibt mir die Chance zu sehen, wo ich stehe“, sagt die U-25-Europameisterin von 2018, die bei den kontinentalen Titelkämpfen im vergangenen Sommer Bronze holte.

Trotz ihrer zuletzt beständig starken Auftritte lehnt sie eine Favoritenrolle für den K+K-Cup charmant wie bescheiden ab. „Zu den Favoriten würde ich mich hier nicht unbedingt zählen. Ich möchte meine Leistung abrufen und weiter Erfahrungen auf der Großen Tour sammeln“, erklärt Becks.

Eine Reiterin der großen Töne ist auch Balkenhol nicht, die beim K+K-Cup Stammgast ist. „Ich bin ein Münster-Fan“, sagt die 47-Jährige. Mit Davinia la Douce für die Special- und mit Crystal Friendship für die Kür-Tour bringt sie zwei Pferde mit in die Halle Münsterland, große Ambitionen formuliert sie aber nicht. „Die Tage über Weihnachten und Silvester sind immer etwas anders als der Alltag, da muss man auch mal improvisieren. Aber zu Hause gehen die Pferde gut und sind toll in Form. Mal sehen, wie es dann im Viereck klappt“, sagt Balkenhol.

Erstklassiger Sport ist im Geviert garantiert, dafür bürgen die Namen. Das war in der Vergangenheit schon so – das wird in der Messehalle Nord auch in Zukunft so sein. Ganz sicher.