Der Sieg war zum Greifen nahe. Dann traf Stefanie Herweg noch zum 21:21-Endstand. Für die Gäste war es der zweite Punktverlust der laufenden Saison.

„Das war eher ein verlorener Punkt“, trauerte TSV-Coach Andreas Friese nach dem Spiel dem möglichen Sieg nach. „Wir haben in der Abwehr ein starkes Spiel gemacht. So hatten wir uns das auch vorgenommen. Wir wollten Sassenberg nicht ins Tempospiel kommen lassen.“

Während der TSV mit immer mehr Selbstvertrauen selbst gegen vermeintlich stärkere Mannschaften in die Spiele geht, schwand beim Vfl dieses im verlauf des Spiels immer mehr. „Man hat gemerkt, dass die unbedingt gewinnen wollten“, so Friese. „Aber meine Mädels haben das sehr gut gemacht.“

Es ging von Anfang an knapp zu. In der ersten Hälfte führt meist der TSV mit einem oder zwei Toren. Zur Pause stand es dann 13:13. Im zweiten Durchgang schien sich dann der Favorit doch durchzusetzen. Nach 40 Minuten führte Sassenberg mit 17:14. „Da haben wir uns ein paar technische Fehler geleistet“, sagte Friese. Doch der TSV kam wieder zurück und drehte das Spiel zum 18:17. Bis zur Schlussminute glich der VfL aber immer wieder aus, Am Ende geht das Remis aber schon in Ordnung.

„Wären wir heute im Angriff komplett gewesen, hätten wir gewonnen“, war Friese nach Abpfiff sicher. Alissa Eppe hatte kurzfristig noch absagen müssen. Außerdem fehlten die Stammkräfte Laura Schlathölter und Nele Kötterheinrich.

Tore: Haverkamp (4), Untiet (4/3), Fiege (2), Ehmann (2), Wüller (2), Kattmann (1), Hanig (1) und Huckenbeck(1).